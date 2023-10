Drastický nárast železničnej dopravy do Ruska značí možné dodávky zbraní a munície zo Severnej Kórey

Desiatky nákladných vozňov

Zakrytie prepravných kontajnerov

9.10.2023 (SITA.sk) - Medzi Ruskom a Severnou Kóreou sa v ostatnom období zintenzívnila železničná doprava. Ako referuje web news.sky.com, naznačujú to nové satelitné zábery, ktoré má k dispozícii Centrum pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS).Tieto správy prichádzajú necelý mesiac po stretnutí ruského vodcu Vladimira Putina so severokórejským diktátorom Kim Čong-unom v dňoch 12. až 17. septembra.Satelitné zábery severokórejského železničného zariadenia Tumangang na hranici s Ruskom zachytené 5. októbra ukazujú bezprecedentný počet nákladných vozňov, celkovo približne 73.Podľa CSIS je intenzita železničnej dopravy medzi spomenutými štátmi oveľa vyššia, ako bola pozorovaná za posledných päť rokov, dokonca aj v porovnaní s úrovňami pred pandémiou COVID-19.Vzhľadom na to, že Putin a Kim na svojom nedávnom samite diskutovali o niektorých vojenských výmenách a spolupráci, dramatický nárast železničnej dopravy pravdepodobne naznačuje dodávky zbraní a munície zo Severnej Kórey do Ruska.Rozsiahle používanie nepremokavých plachiet na zakrytie prepravných kontajnerov a zariadení však znemožňuje presvedčivú identifikáciu nákladu.Vojenské transfery medzi oboma krajinami by porušili viaceré rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN a podliehali by dodatočným sankciám zo strany Spojených štátov a ich spojencov.