Dražba UNICEF dresov HC ´05 iClinic Banská Bystrica

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.12.2019 (Webnoviny.sk) - Od 9. 12. 2019 do 14. 12. 2019 prebehne na portáli https://fanshophc05.sk/auction dražba špeciálnej edície UNICEF dresov hokejistov HC ´05 iClinic Banská Bystrica. V týchto dresoch nastúpili úradujúci majstri ligy 6. 12. 2019 proti HC Slovan Bratislava a priniesli im šťastie v podobe výhry 2:1. Súčasťou aukcie je aj dres Mareka Hamšíka, v ktorom kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie vhodil úvodné buly zápasu.Výnos z dražby odovzdá hokejový klub dňa 22. 12. 2019 pred domácim stretnutím, výkonnej riaditeľke Slovenskej nadácie pre UNICEF, Márii Sliackej. Umožní tak UNICEFu pripraviť pre deti ten najlepší možný štart do života a prispieť k hlavnej misii UNICEFu: "Aby deti mali detstvo, v ktorom sú milované, chránené, zdravé, vzdelávané, a v ktorom sú schopné naplniť svoj potenciál. A to tak na Slovensku, ako v ktorejkoľvek krajine sveta."Dražba UNICEF dresov HC ´05 iClinic Banská BystricaInzercia