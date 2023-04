Drlička bude opäť riaditeľom SND, ministerka Milanová dala na odporúčanie poradného orgánu

17.4.2023 - Ministerka kultúry Natália Milanová OĽaNO ) po zohľadnení odporúčania poradného orgánu vymenuje Mateja Drličku do funkcie generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla (SND) k 1. máju tohto roku. Proces obsadenia funkcie tak bol ukončený.Šéfka rezortu kultúry Milanová odvolala generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla Mateja Drličku z funkcie v novembri uplynulého roka. Príčinou boli Drličkove vyjadrenia počas diskusie v Budapešti, ktoré podľa šéfky rezortu kultúry prekročili hranice slušného správania a kultúrnosti, ktorú by mali umenie a jeho predstavitelia vnášať do spoločnosti.Podľa Milanovej nezvládol svoju funkciu ako verejný funkcionár zodpovedný za svoje výroky, hoci ako manažér ju zvládol.