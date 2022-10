Drlička si stojí za rozhodnutím prepustiť sólistov. Zároveň tvrdí, že bola narušená jeho autonómia ako štatutára

Zredukovanie sólistického súboru

Zasiahnuté do autonómie štatutára

29.10.2022 (Webnoviny.sk) - Redukcia počtu sólistov bola efektívnym rozhodnutím pre divadlo. Odchádzajúci generálny riaditeľ SND Matej Drlička to povedal v rozhovore pre týždenník Plus 7 dní Myslí si, že ako štatutár by mal mať absolútnu autonómiu pri prijímaní personálnych rozhodnutí. Dodal, že šéfka rezortu kultúry Natália Milanová (OĽaNO) vedela o ich krokoch a zredukovanie sólistického súboru, podporené dátami, mali z rezortu schválené. Rokovaním parlamentného výboru, kam bol za toto rozhodnutie predvolaný, sa podľa neho začal i politický tlak.Operným sólistom ponúkali hosťovské zmluvy, keďže podľa Drličku nebolo správne, aby boli platení každý mesiac, keď ich nevedeli využiť.Vyplynulo to zo zatvorenia starej budovy SND z prevádzkových dôvodov, čo viedlo k redukcii počtu predstavení, takže už nepotrebovali taký počet sólistov ako interných zamestnancov.To bola podľa Drličku jeho autonómia ako štatutára, do ktorej bolo zasiahnuté. Dodal, že umelecké kvality sólistov nehodnotil. Podľa Drličku podobnou situáciou prešli všetky postkomunistické štáty, ktoré mali veľké sólistické ansámble, ktoré sa postupne rušili.Zníženie počtu sólistov zároveň dalo príležitosť mladým umelcom, a otvoril sa tiež priestor pre umelcov zo zahraničia. Drlička tvrdí, že v opere SND zaviedli to, čo je zavedené aj inde.