Droba: Poslanci Bratislavské kraja spoznávali fungovanie inštitúcií EÚ

Na snímke Juraj Droba

Brusel/Bratislava 11. septembra (TASR) - Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) by mali poznať fungovanie inštitúcií Európskej únie a ich význam pre Slovensko a jeho regióny. Uviedol to pre TASR bratislavský župan Juraj Droba, ktorý prišiel do Bruselu na pracovný výjazd s delegáciou krajských poslancov.Droba, ktorý je vedúcim slovenskej delegácie vo Výbore regiónov, poradnom orgáne Európskej komisie, spresnil, že cieľom dvojdňového pracovného výjazdu (9. - 10. 9.) na čele deväťčlennej delegácie župného zastupiteľstva bolo oboznámiť krajských poslancov s fungovaním Európskeho parlamentu a ďalších inštitúcií EÚ.Rovnako bola snaha im vysvetliť, ako funguje a čo robí Bratislavský kraj v Bruseli, kde má ako jediný z ôsmich vyšších územných celkov SR svoje priame zastúpenie.vysvetlil.Za bonus navyše považuje návštevu bruselského sídla NATO - aj preto, že v čase šírenia dezinformácií a hybridnej vojny je dôležité, aby ľudia vedeli, aký význam má Severoatlantická aliancia pre Slovensko.Droba pripomenul, že kraj, ktorý zastupuje, je v nezávideniahodnej situácii, lebo pre štatisticky vysoký priemerný HDP na obyvateľa sa nachádza na ôsmom mieste zo 600 regiónov EÚ. Bratislavská župa je preto vylúčená z možnosti čerpať eurofondy vo väčšine operačných programov. A to aj napriek tomu, že kraj európske zdroje potrebuje.Droba upozornil, že pri vzniku samosprávnych krajov sa s mnohými vecami nerátalo a kraje dnes z dôvodu nákladov na infraštruktúru, školskú a sociálnu inklúziu, verejnú dopravu či životné prostredie tlačia pred sebou obrovský investičný dlh.opísal situáciu.Delegácia BSK bola v Bruseli v deň, keď bola predstavená organizačná štruktúra novej Európskej komisie, s dôrazom na zelenú politiku. Droba v tejto súvislosti upozornil, že BSK už dávnejšie začal premieňať svoje sídlo na "zelený úrad", keď zakázal plastové fľaše a zrušil tlač dokumentov na zastupiteľstve, čím sa ročne ušetria asi tri tony kancelárskeho papiera.Dodal, že samospráva do konca roka 2020 chystá projekt najmenej dvoch zelených striech a chce vrátiť kus nedotknutého lesa Bratislavčanom na mieste, kde sa nachádzali muničné sklady. A podľa jeho slov pri ekologickej politike BSK netreba zabúdať ani na Ekocentrum Čunovo, cezhraničný projekt vzdelávacej inštitúcie za osem miliónov eur.