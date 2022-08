Droba predstavil víziu Bratislavského kraja na najbližšie roky. Sulík ocenil, že vie riešiť veci v tichosti a bez škandálov (video)

Obrovské investičné dlhy

Začiatok výstavby obchvatov

Nedostatok základných škôl

23.8.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba na utorkovej tlačovej konferencii predstavil víziu BSK na najbližšie štyri roky.Droba vo februári ohlásil svoju opätovnú kandidatúru na post predsedu BSK v tohtoročných komunálnych voľbách za podpory strán Sloboda a Solidarita (SaS), „Za päť rokov nemal ani jednu korupčnú kauzu. Poradil si s covidom, s testovaním aj očkovaním. Juraj Droba je manažér a vie riešiť veci v tichosti a bez škandálov,“ uviedol predseda SaS Richard Sulík Drobu podporuje v kandidatúre za predsedu BSK v nadchádzajúcich komunálnych voľbách tiež predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová , podpredsedníčka BSK pre oblasť dopravy Alžbeta Ožvaldová , starosta Ružinova Martin Chren a starosta Vrakune Martin Kuruc „Pred niekoľkými týždňami som urobil odpočet toho, čo som sľuboval pred piatimi rokmi. Bolo tam približne 110 bodov, z nich 80 je odfajknutých nazeleno, približne 25 je rozpracovaných a asi päť z nich sa nám zrealizovať nepodarilo,“ vyhlásil Droba.Ako dodal, BSK má obrovské investičné dlhy a množstvo štrukturálnych problémov súvisiacich s dopravou, ale aj školstvom, životným prostredím a sociálnym vylúčením. Problémom dopravy je podľa Drobu to, že až 73 percent obyvateľov kraja sa prepravuje individuálnou dopravou, čo spôsobuje extrémnu zaťaženosť komunikácií aj životného prostredia.Riešením je podľa neho koľajová doprava, v tomto smere však musí urobiť opatrenia aj štát, čo sa týka vlakovej dopravy. „Ideme stavať prestupné terminály a vylepšovať železničné stanice, rozširovať a modernizovať električkové radiály, aby boli prepojené na železnice," uviedol Droba s tým, že vybudovali aj prestupné terminály a záchytné parkoviská, pričom ďalšie budú pribúdať.„Začali sme robiť na obchvate Pezinka a Podkarpatia, pustili sme sa do obchvatu Grobov. Čo sa týka integrovanej dopravy, otvárame linku do Hainburgu a niečo podobne chystáme aj do Rajky,“ priblížil Droba.BSK podľa Drobu plánuje pokračovať tiež vo výstavbe cyklotrás a cyklomostov. V oblasti životného prostredia je prioritou ochrana pitnej vody a pomoc obciam, ktoré nemajú kanalizáciu, pri jej výstavbe.„Ideme zmierňovať negatívne dopady zmeny klímy vodozádržnými opatreniami, masívnou výsadbou listnatých stromov a krov, či revitalizáciou parkov, zatepľovaním budov,“ poznamenal Droba. BSK tiež dokončuje projekt ekocentra v Čunove a chce vyvíjať tlak na štát v oblasti nelegálnych skládok.Najväčším problémom kraja je podľa Drobu nedostatok základných škôl. „Chýba nám približne 9-tisíc miest v triedach,“ poznamenal. Ako dodal, po štyroch rokoch sa v Bruseli podarilo vybojovať 63 mil. eur na investície do školstva, čo v praxi znamená 20 projektov.„Máme zatiaľ dve úplne nové školské budovy, predovšetkým sú to však nadstavby a prístavby škôl a revitalizácie školských budov,“ doplnil. BSK chce tiež zvýšiť úroveň ohodnotenia pracovníkov škôl pokračovaním vo výstavbe nájomných bytov pre učiteľov, naďalej zvyšovať úroveň stredných škôl.Samosprávny kraj chce podľa Drobu tiež pokračovať v revitalizácii kultúrnych pamiatok a rozvoji cestovného ruchu. „BSK je podfinancovaný, v ďalšom volebnom období sa chcem pustiť do toho, aby som pritlačil a apeloval na štát, aby sa zmenil spôsob financovania samospráv a samosprávnych krajov,“ uzavrel Droba.