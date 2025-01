Drsná krimi séria, ktorej sa máločo vyrovná. Robert Hunter a Galéria mŕtvych

Niekto jej usekol chodidlá v členkoch a ruky v zápästiach, ale ani to nebolo to najdesivejšie, čo jej vrah urobil...

Séria Robert Hunter patrí medzi najbrutálnejšie v žánri krimitrilerov, ale zároveň je jednou z najobľúbenejších – vo svete, v susednom Česku aj u nás na Slovensku. Už vyšlo 9 dielov, všetko sa to začalo knihou Dvojitý kríž, nasledovali Kat, Nočný lovec, či Sochár smrti...a naposledy vyšla Galéria mŕtvych .

Autor vie vždy niečím prekvapiť, zaskočiť a keď si myslíte, že jeho zmysel pre brutalitu a zvrátenosť dosiahli vrchol, opäť prekoná všetky hranice.

„Tridsaťjeden rokov v zbore, za ten čas som videl viac než dosť príšerných vecí, ale keby som si mohol vybrať jednu, ktorú by som radšej navždy vymazal z hlavy, bolo by to to, čo sa nachádza tam v hentej miestnosti.“

Takto privítal nadporučík losangeleskej polície detektívov Huntera a Garciu, keď prišli na jedno z najšokujúcejších miest činu, aké zažili.

Nečakaný zvrat udalostí privedie oboch detektívov k spolupráci s FBI, aby spoločnými silami vypátrali sériového vraha, ktorého lovecký revír nepozná hranice; psychopata, ktorý miluje to, čo robí, pretože vražda je preňho niečím oveľa väčším než len zabíjaním – je preňho formou umenia.

Pokiaľ išlo o miesta činu, nebolo nijakým prekvapením, že Hunter a Garcia mali v tejto oblasti povesť detektívov s „hrošou kožou“. Videli viac dejísk krvavých a surových vrážd než väčšina vyšetrovateľov v celých dejinách losangeleského policajného zboru. Len máločo nimi dokázalo ešte otriasť. No keď v ten večer vošli do spálne Lindy Parkerovej, zažili ozajstný šok.

Galéria mŕtvych ide ešte ďalej ako predošlé diely a vy si vravíte – kam až dokáže Chris Carter zájsť? Čo ešte dokáže vymyslieť? Žiadna iná krimi séria sa tejto nevyrovná – autor nielenže vystavia perfektný príbeh, skvele premyslený, s nečakanými zvratmi a prekvapeniami, ale vytvoril úžasnú dvojicu, ktorej budete fandiť.

Séria Robert Hunter je stávka na istotu. Ak chcete naozaj kvalitný (hoci poriadne drsný) krimi triler, siahnite po jeho knihách. Nesklamú. Uspokoja aj najväčších fanúšikov tohto žánru.