Drucker odmieta, že by navrhol zmrazenie eurofondov pre samosprávy. Zodpovednosť pripisuje Migaľovi

Návrh, ktorým by došlo k zablokovaniu 400 miliónov eur

Migaľova reakcia na výzvu Rašiho a Kaliňáka

4.7.2025 (SITA.sk) - Strana Hlas ani žiadny jej minister nenavrhoval žiadne krátenie eurofondov samospráve . Uviedol to vo vyhlásení minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker v reakcii na tvrdenia šéfa rezortu investícii regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa (nom. Smer-SD ). Ten totiž návrh na zmrazenie eurofondov pripisuje ministrovi školstva s tým, že on sa s ním len stotožnil.Podľa Druckera však v skutočnosti minister investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie navrhol počas rokovania vlády úpravu uznesenia vlády na zrušenie výnimky z flexibility pre samosprávu, čím by došlo k zablokovaniu 400 miliónov eur.Drucker ho na to podľa vlastných slov upozornil s tým, že týmto jeho návrhom, ktorý predložil, dôjde k zablokovaniu 400 miliónov eur a nie 200 miliónov eur, ako Migaľ avizoval. "K uvedenému je možné si vyžiadať záznam z rokovania vlády, ktorý toto preukazuje," zdôraznil Drucker.Migaľ vo štvrtok 3. júla reagoval na výzvu predsedu parlamentu Richarda Rašiho a štátneho tajomníka rezortu vnútra Michala Kaliňáka (obaja Hlas-SD), ktorý požadujú rozmrazenie 200 miliónov eur určených pre samosprávy. Podľa Migaľa však ich zmrazenie bolo návrhom ich spolustraníka z Hlasu-SD Tomáša Druckera."Ja som sa s jeho návrhom na základe výsledkov čerpania eurofondov v samosprávach stotožnil, hoci chápem, že to nie je len ich vina, ale aj chyba predchádzajúceho vedenia rezortu," vyhlásil Samuel Migaľ.Organizácie združujúce zástupcov samospráv, konkrétne Združenie miest a obcí Slovenska , združenie Samosprávne kraje Slovenska SK8 Únia miest Slovenska už skôr spoločne vyzývali vládu, aby okamžite zrušila rozhodnutie o zmrazení 200 miliónov eur určených pre samosprávy. Vláda o tom rozhodla ešte v júni.