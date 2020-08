Drucker si nevie predstaviť spoluprácu s niektorými členmi Pellegriniho strany, spomenul dve mená

Zakladanie Smeru 2

Spolupráca Dobrej voľby a Hlasu-SD

7.8.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda strany Dobrá voľba Tomáš Drucker si nevie predstaviť spoluprácu s niektorými členmi vznikajúcej strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Spomenul Erika Tomáša a exministra hospodárstva Petra Žigu . Drucker to povedal dnes médiám po tom, ako podal trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR v súvislosti s výrokmi predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO) o zneužití tajných služieb v predvolebnej kampani.„Petra Pellegriniho (vznikajúca strana Hlas-SD) vnímam ako populárneho a úspešného politika. Rozhodol sa však ísť cestou zakladania Smeru 2 a ja viac k tomu nemám čo povedať. V tejto súvislosti si preto neviem predstaviť, že by som si sadol za stôl s niektorými ľudmi, ktorí sú tam, ako sú pán Tomáš či pán Žiga,“ uviedol Drucker. Doplnil, že s členmi vznikajúcej strany Hlas-SD nekomunikuje.Drucker pôsobil vo vláde Roberta Fica aj Pellegriniho ako minister zdravotníctva a dočasný minister vnútra. Z tejto pozície odstúpil na jar minulého roka.Odôvodňoval to tým, že nedokázal odvolať vtedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara . Prostredníctvom videa na sociálnej sieti zverejnil v auguste minulého roku informáciu, že založí novú politickú stranu Dobrá voľba. Vtedy sa v súvislosti s jeho stranou hovorilo o možnom príchode Pellegriniho.Pellegrini v tejto súvislosti koncom júna vyhlásil, že ak si so stranou Dobrá voľba sadnú za rokovací stôl a nájdu spoločné prieniky, spolupráca medzi jeho vznikajúcim subjektom a stranou exministra Druckera je možná.