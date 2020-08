Drucker: V minulosti z trestného činu podozrivý advokát Miškovič podpísal so štátom zmluvy za 850-tisíc eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.8.2020 (Webnoviny.sk) - Advokát Michal Miškovič podpísal od volieb so štátom zmluvy za 850-tisíc eur. V marci roku 2018 bol predmetom trestného podania bývalého ministra zdravotníctva Tomáša Druckera Ten na to upozornil na sociálnej sieti a vysvetlil, že dôvodom trestného oznámenia bolo, že Miškovič ponúkal svoje konzultačné služby dodávateľom zdravotníckej techniky, podľa ktorých si pýtal 15 percent províziu z predaja plus stotisíc eur mesačne za to, „že to vybaví“.Drucker, dnes predseda mimoparlamentnej strany Dobrá voľba, považuje za vrchol arogancie, že Miškoviča vymenovali aj do legislatívnej rady vlády.„Hra na zmenu sa na Slovensku definitívne skončila. Pred voľbami sľubovali zmenu, slušnosť, boj proti mafii a korupcii. Jedinou zmenou je rýchlosť, akou sa OĽaNO mení na Smer a obsadzuje štát vlastnými ‚našimi ľuďmi‘. Slovensko má na viac. Nestačí, aby starých podvodníkov nahradili noví,“ dodal.Agentúra SITA požiadala hnutie OĽaNO o stanovisko.