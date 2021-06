Drucker vyzýva Hegera konať, lebo z vojen medzi Matovičom a Sulíkom sa podnikatelia nenajedia (video)

Metafory a krasorečenia nestačia

Vláda len sľubuje

9.6.2021 (Webnoviny.sk) - Zodpovednosť za žaloby zo strany Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) z dôvodu pandémie a lockdownu ponesie podľa predsedu strany Dobrá voľba Tomáša Druckera súčasný premiér OĽaNO ).Dôvodom je podľa Druckera absencia odškodňovacieho zákona pre podnikateľov. Drucker to povedal počas stredajšej tlačovej besedy pred Úradom vlády „Je najvyšší čas, aby ste zasiahli, pán premiér. Lebo nestačia len metafory a krasorečenia, ale treba konať. Celý problém, ktorý máme na Slovensku, je z jedného jediného dôvodu. Z pomstychtivosti Igora Matoviča (OĽaNO - pozn. SITA) a žabomyších vojen medzi Matovičom a Sulíkom (Richard Sulík, SaS – pozn. SITA). Ale z toho sa podnikatelia naozaj ani trošku nenajedia,“ povedal Drucker.Šéf strany Dobrá voľba poukázal na to, že minulý týždeň bola voči Slovensku podaná prvá žaloba podnikateľov na ESĽP. Reaguje na lockdown, ktorý bránil časti podnikateľov v práci.„Som absolútne šokovaný z toho, ako nikto nekričí. Ako sú všetci ticho a s naším odškodňovacím zákonom pre našich podnikateľov, pre ľudí, ktorí mnohí utrpeli v dôsledku pandemických opatrení sa nič nedeje,“ dodal Drucker.Drucker je sklamaný aj z toho, že za podnikateľov žiadna koaličná strana nebojuje. Podľa neho vláda už rok sľubuje, že s odškodňovacím zákonom pre podnikateľov príde, ale nič sa neudialo.„Podnikatelia sú tí, ktorí prevzali na seba mnohé riziká a rozhodli sa, že si chcú zarobiť a zamestnávať ľudí. Sú to ľudia, ktorí prinášajú zdroje a peniaze nášmu rozpočtu na to, aby sme mali dobré zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť,“ povedal Drucker.