Drucker zavádza dvojstupňový systém ospravedlňovania vymeškaných hodín

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) navrhuje úpravou školského zákona zaviesť dvojstupňový systém ospravedlňovania vymeškaných hodín v materských a základných školách. Zaviesť by sa mal voľnejší a prísnejší režim. Minister školstva o tom informoval na utorkovej tlačovej konferencii. Uviedol, že prísnejší režim je automaticky platný pre všetky školy od 1. septembra. Voľnejší režim je dostupný len pre tie školy, ktoré pravidelne vykazujú údaje o vymeškaných hodinách a neprekračujú referenčnú hodnotu 250 vymeškaných hodín ročne na žiaka.





"Nový systém bude rozdelený na dva režimy. Jeden je voľnejší, to je v zásade súčasný systém, bude platiť, že rodič bude môcť dať absenciu dieťaťu päť dní za sebou, maximálne desať dní v jednom mesiaci. Obmedzili sme to oproti súčasnému režimu, že dva mesiace po sebe to môže byť maximálne 15 dní. Takýto režim pre vašu predstavu umožňuje ospravedlniť až 450 hodín ročne," priblížil Drucker.V prísnejšom režime by bolo možné oproti voľnejšiemu režimu ospravedlniť dieťa navštevujúce základnú školu na maximálne 15 dní za školský polrok, následne by už dieťa potrebovalo potvrdenie od lekára. V prípade materských škôl by bolo možné ospravedlniť dieťa sedem po sebe nasledujúcich dní a maximálne na 21 dní za školský polrok. Vo voľnejšom režime je to 14 dní za mesiac a maximálne 21 dní za posledné dva mesiace.

Ako uviedol minister, povinný prísnejší režim by sa aktuálne dotýkal približne 100 škôl. Riaditelia na školách prekračujúcich referenčnú hodnotu by tak nemali možnosť výberu postupu ospravedlňovania hodín. "Tento režim je pomerne ešte stále dosť voľný. Umožňuje ospravedlniť až 150 hodín na ročnej báze, to je ďaleko viac, ako je priemer za celé Slovensko," podotkol Drucker. Dodal, že každá jedna škola sa potom môže rozhodnúť, či chce ostať v prísnejšom režime alebo prejsť na voľnejší.



Referenčná hodnota sa podľa Druckera bude merať pravidelne. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR by malo hodnotu následne zverejňovať. Ak škola neprekročí 250 hodín, prechod do voľnejšieho režimu bude možný ku koncu každého polroka. "V polroku po prechode bude pravidelne overované plnenie podmienok voľnejšieho režimu," spresnil rezort.



Minister vysvetlil, že k návrhu pristúpili po interných analýzach, ktoré odhalili, že niektoré školy na Slovensku systematicky zneužívajú systém ospravedlňovania. "Máme tu zhruba päť percent škôl, ktoré majú vysoko alarmujúcu absenciu. Na týchto zhruba 100 školách majú deti absenciu nad 250 hodín ročne, až do výšky 576 hodín priemerne na žiaka na celej škole," doplnil. Poznamenal, že zneužívanie systému sa týka najmä žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.



Rezort tiež plánuje zaviesť cielené intervenčné opatrenia na riešenie absentérstva. "Spúšťame aj národný projekt na prevenciu predčasného ukončenia školskej dochádzky, ktorý je zameraný práve na najrizikovejšie skupiny detí," podotkol Drucker.