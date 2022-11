Druhá fáza rekonštrukcie okolia Hlavnej stanice a Predstaničného námestia pokračuje

Bratislava začína s druhou fázou rekonštrukcie okolia Hlavnej stanice a Predstaničného námestia. Ako informuje primátor hlavného mesta Matúš Vallo na sociálnej sieti, počas prvej fázy na celej nástupnej ploche pred hlavným vchodom stanice nahradili zničený asfalt dlažbou.

Osadili tu tiež žulové obrubníky, rozšírili a vydláždili výstupný ostrovček. „Aby bol priestor prístupný pre všetkých, vytvorili sme bezbariérový úrovňový priechod medzi výstupným ostrovčekom a nástupnou plochou,“ uviedol.

Komplexne nové riešenie

Vylepšenia vo verejnom priestore

8.11.2022 -V druhej fáze sa práce presunuli na plochu od zadného východu stanice po autobusové nástupište. „Keď bude aj táto plocha vydláždená, doplníme lavičky, smetné koše a všetky debarierizačné prvky pre zrakovo znevýhodnených ľudí,“ priblížil primátor.Zároveň pripomenul, že Hlavná stanica, ktorá patrí Železniciam Slovenskej republiky (ŽSR) potrebuje komplexne nové riešenie.„Preto Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pracuje s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a ŽSR na príprave medzinárodnej architektonickej súťaže, ktorá zmení Hlavnú stanicu na modernú bránu do Bratislavy,“ doplnil.Vallo poznamenal, že ide o dlhý proces, ktorý bude trvať niekoľko rokov. „Aby priestor ďalej nedegradoval, ešte vo februári sme sa v rámci Memoranda o spolupráci zhodli s ministerstvom aj so ŽSR, že prinesieme vylepšenia do tohto verejného priestoru už teraz,“ dodal.Mestu sa podarilo získať vzťah k časti pozemku pred budovou stanice a vďaka tomu Predstaničné námestie revitalizujú.