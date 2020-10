Druhá vlna COVID-19 v Európe: Holandsko spúšťa čiastočný lockdown a Francúzsko uvažuje o zákaze vychádzania

Drastické dočasné opatrenia

Rekordné denné prírastky

Viac ako tisíc mŕtvych v Maďarsku

14.10.2020 - Viaceré európske krajiny hlásia sprísnenie opatrení proti šíreniu koronavírusu v snahe dostať pod kontrolu druhú vlnu ochorenia COVID-19 naprieč kontinentom. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Česká republika napríklad nariadila zatvorenie škôl, barov a klubov, zatvoria sa aj kaviarne a reštaurácie v Holandsku, pričom čiastočný lockdown v "krajine tulipánov" vstúpi do platnosti dnes o 22:00, a Francúzsko zrejme zavedie zákazy vychádzania, uvádza BBC.Prezident Emmanuel Macron by mal krátko pred ôsmou večer predstaviť nové opatrenia pre Paríž a ďalšie mestá. Nové, dočasné obmedzenia zvažuje aj španielsky región Katalánsko.Naprieč Európou rastie počet potvrdených prípadov nákazy a viaceré krajiny hlásia rekordné prírastky nakazených. Nemecko v stredu potvrdilo ďalších 5132 prípadov nákazy a 43 úmrtí, pričom počet nových prípadov prekročil hranicu päťtisíc prvý raz od polovice apríla.Kancelárka Angela Merkelová rokuje s premiérmi spolkových krajín o opatreniach, ktoré by mohli prijať v reakcii na rastúci počet nakazených.České laboratóriá v utorok potvrdili 8325 prípadov nákazy koronavírusom, čo je druhý najvyšší nárast od začiatku epidémie v krajine. V priebehu dňa tiež pribudlo 22 obetí, čím počet mŕtvych v dôsledku COVID-19 stúpol na 1106.Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) má Česko najvyššiu mieru nákazy v Európe, keď počas uplynulých dvoch týždňov zaznamenali 581,3 prípadu na 100-tisíc obyvateľov.Poľsko za uplynulých 24 hodín zaregistrovalo 116 úmrtí, čo je najviac od začiatku pandémie, a tiež rekordný denný prírastok nových prípadov - 6526. Rekordný denný prírastok nových prípadov nákazy hlási aj Rusko, kde potvrdili ďalších 14 321 chorých a tiež 239 úmrtí.Denný rekord zaznamenalo tiež Švajčiarsko, kde pribudlo 2823 nových prípadov, čím sa celkový počet pozitívne testovaných v krajine vyšplhal na 68 704. Pribudlo aj osem úmrtí, čo znamená, že ochoreniu COVID-19 podľahlo už 1816 ľudí.V Maďarsku pribudlo 920 pozitívne testovaných, čím sa celkový doterajší počet prípadov nákazy koronavírusom vyšplhal na 40 782.Počet úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19 v krajine prekročil tisíc a dosiahol 1023. V nemocniciach v súčasnosti leží 1538 pacientov, pričom 156 z nich je na ventilátoroch.Prudký nárast pozitívne testovaných hlásia podľa agentúry AP aj Chorvátsko a Slovinsko, kde vlády tiež plánujú sprísnenie opatrení. Belgické úrady zas varovali, že ak bude šírenie nákazy pokračovať súčasným tempom, do polovice novembra sa zaplní všetkých dvetisíc lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti.