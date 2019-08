Druhé výročie útoku v Barcelone si pripomenuli kladením kvetov

Ľudia sa pozerajú na zástavy, odkazy a sviečky položené na námestí v centrálnej Barcelone 18. augusta 2017 po teroristickom útoku. Do masy ľudí na hlavnej obchodnej a zábavnej ulici La Rambla v katalánskej metropole Barcelona narazila vo štvrtok 17. augusta svetlá dodávka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 18. augusta (TASR) - Španielski politici a pozostalí si včera pripomenuli obete teroristického útoku v Barcelone, ktorý sa odohral v centre tohto mesta presne pred dvoma rokmi - 18. augusta 2017. Účastníci spomienky kládli biele klinčeky na mozaiku umelca Joana Miróa, umiestnenú v časti promenády La Rambla, kde islamistický útočník zakončil svoju jazdu dodávkou po tom, ako ňou vrážal do ľudí.Sobotňajšie podujatie sa nieslo prevažne v tichu, avšak jeho súčasťou bola hra tradičnej katalánskej piesne "El cant dels ocells" (Vtáčí spev) na violončele, informovala tlačová agentúra DPA. Okrem španielskeho ministra vnútra Fernanda Grandeho-Marlasku sa na ňom zúčastnili aj barcelonská starostka Ada Colauová a šéf katalánskej samosprávy Quim Torra.napísal pri tejto príležitosti na Twitteri španielsky premiér Pedro Sánchez.Združenie obetí ACVOT usporiadalo v inej časti promenády alternatívne spomienkové podujatie, kde účastníci čítali manifest požadujúcia upozorňujúci, že na niektoré z obetíÚtok dodávkou na promenáde La Rambla v centre Barcelony, ako aj o niekoľko hodín neskôr zmarený útok v pobrežnom meste Cambrills si 17. augusta 2017 vyžiadali dokopy 16 obetí na životoch. Vyše 130 ďalších ľudí utrpelo sčasti ťažké zranenia.K zodpovednosti za tieto útoky sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát. Proces s troma podozrivými osobami, ktoré vzali do vyšetrovacej väzby, sa má podľa správy stanice RTVE začať v roku 2020. Ďalší údajní členovia danej teroristickej bunky prišli o život krátko pred útokmi pri výbuchu v ich dome, kde mali zrejme dielňu na výrobu bômb, alebo v noci po útokoch, keď proti nim zasahovala polícia.