Druhú lunárnu misiu v Indii pre technickú poruchu odložili

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Naí Dillí 15. júla (TASR) - Štart indickej nosnej rakety GSLV Mk.3 z kozmodrómu Šríharikota na východnom pobreží Indie, ktorý sa mal uskutočniť v nedeľu o 23.21 h SELČ, odložili pre "technickú poruchu". K odkladu druhej indickej lunárnej misie Čandraján-2 došlo necelú hodinu pred stanoveným časom odštartovania. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na Indickú kozmickú agentúru (ISRO).ISRO uviedla, že technickú poruchu spozorovali 56 minút pred štartom.napísala agentúra na Twitteri s tým, že ďalší dátum štartu rakety oznámia neskôr. Bližšie podrobnosti neuviedla.Kozmická loď Čandraján-2 pozostáva z mesačného orbiteru, pristávacieho modulu a prieskumného vozidla. India sa chce v rámci misie pokúsiť o mäkké pristátie na povrchu Mesiaca. Ak by bola úspešná, stane sa po USA, bývalom Sovietskom zväze a Číne štvrtou krajinou na svete, ktorej sa to podarilo, informovala televízia BBC.Do prípravy misie Čandraján-2 investovala India 150 miliónov dolárov a všetky jej súčasti vyvinula svojpomocne. Ide o doposiaľ najkomplexnejší projekt indických vesmírnych výskumníkov.Indická kozmická agentúra pritom funguje so skoro 20-krát menším rozpočtom než americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), uvádza indická televízia NDTV.Pristávací modul misie Čandraján-2 (v preklade: Mesačné vozidlo-2) by sa mal pokúsiť o mäkké pristátie v blízkosti málo preskúmaného južného pólu Mesiaca. Prieskumné vozidlo sa bude pohybovať po Mesiaci približne 14 dní. Bude zhromažďovať údaje o vode, mineráloch, skalných útvaroch či o otrasoch mesačného povrchu a bude posielať naspäť na Zem získané dáta a fotografie.Prvá indická lunárna sonda Čandraján-1 odštartovala v roku 2008 a bola navedená na obežnú dráhu okolo Mesiaca, kde operovala približne dva roky.