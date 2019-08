Druhý deň festivalu Lodenica patril hlavne českým interpretom

Ivan Mládek Foto: Pavol Karell Foto: Pavol Karell

Piešťany 31. augusta (TASR) – Českým interpretom patril druhý deň festivalu Lodenica (30. 8.), ktorý rozprestrel svoj hlavný stan od štvrtka (29. 8.) v piešťanskom autocampingu Lodenica. Niet sa čo diviť, country a folk má u našich západných susedov podstatne silnejšie interpretačné zázemie ako u nás. Program na hlavnom pódiu síce otvorila kapela z Nitry, ktorá si hovorí Bijouterier, po nej už nasledovali Banjo Band Ivana Mládka, skupina Kamelot, Viera Martinová, Pavel Žalman Lohonka a skupina Fleret. Po nich sa prezentoval druhý slovenský zástupca, skupina Gladiator a záver patril po polnoci českej legende Čechomor.Kde je Ivan Mládek (1942), tam je humor a zábava, v textoch jeho pesničiek aj scénok, ktorými svoje koncerty prekladá. To platí už desiatky rokov a platilo to aj na Lodenici. Na hudobnej scéne je tento vyštudovaný ekonóm od začiatku 70. rokov. V závere roku 1974 sa v rozhlase začala hrať jeho prvá skladba Rožnovské hodiny. V decembri 1975 založil Banjo Band. Jeho zábavný program, ktorému sa pred desiatkami rokov hovorilo aj estráda, zabáva mladých aj starších do dnešných dní. Nemalou mierou k tomu prispeli aj Mládkove hity Když je v Praze hic, Prachovské skály, Medvědi nevědí a hlavne megahit Jožin z bažin.Roman Horký (1964) a skupina Kamelot patrí k stáliciam českej country-folkovej scény. Spevák, gitarista a skladateľ Horký ju založil v roku 1982. V roku 1987 so skladbou Zachraňte koně vyhrali festival Porta. Pod týmto názvom vydali v roku 1990 aj debutový album, rok nato pridali druhý album Tajný výpravy. Až do roku 2002 potom každý rok vydali jeden album. Na svojom konte majú dvadsiatku vydaných albumov, z tých novších to sú Proti proudu z marca 2012, v auguste 2014 zase vyšla kompilácia Kamelot a Roman Horký: Platinum Collection a v septembri 2015 album Babí léto. Necelá hodinka pri ich pesničkách ubehla rýchlo, zahrali skladby ako Okouzlení, Když vláky jedou, Poslední ráj, Psáno na březové kůře, Babí léto, Země tvých dlaní, Anděl či Zachraňte koně. Speváčka Věra Martinová (1960) si od hudobnej kritiky vyslúžila pomenovanie kráľovná českej country. Hru na gitaru vyštudovala na štátnom konzervatóriu v Brne, účinkovala s orchestrom Gustava Broma, hrala v skupine Schovanky, od roku 1986 je na sólovej dráhe, na svojom konte má skoro dve desiatky vydaných albumov a kompilácií. Jej tvorbu približuje kompilácia Jako dřív / Zlatá kolekce zo septembra 2016. Diváci si zaspievali aj zatancovali pri jej pesničkách Noční blues, Toulavý džíny, Náruč planejch růží, Přistávám, Smutná holka, Malý dům nad skálou či Až na vrcholky hor.uviedla pre TASR Martinová.Český folkový pesničkár Pavel Lohonka (1946) si v roku 1982 založil vlastnú skupinu Žalman & spol. V roku 1987 vydali prvú LP platňu s rovnakým názvom Žalman & spol. O dva roky neskôr vychádza druhá LP platňa Jantárová země. Na svojom konte majú skoro dve desiatky vydaných albumov kompilácií, z poslednej tvorby sú to albumy Budějky z apríla 2011, v marci 2013 vyšlo koncertné CD a DVD Živě v Telči 2012 a vo februári 2016 Cestující muž. V lodenici zahrali skladby Za ruku mě vem, Čekej malá Gréto, Krásnou pálavou, Nikdo se nesmál, Vojanda, Píseň malých pěšáků, Od zimy do zimy či Venkovanka a Rána v trávě.Z Vizovic je folkrocková skupina Fleret, začínali v roku 1984. V roku 1994 nahrali so speváčkou ľudových piesní Jarmilou Šulákovou (zomrela vo februári 2017) album Zafúkané, rok nato album Fleret & Jarmila Šuláková. S ňou aj často vystupovali na spoločných koncertoch. Na konte majú sedemnásť albumov, najnovší Všecko bude vydali vo februári 2018. Z tohto albumu zahrali pesničky Všecko bude, Aj tatok, Trnky sů trnky, Až někdy a Ešte to funguje, a pridali aj skladby To sa nerozchodí, Tož no a co, Čistá jako Vizovice, O krásach Valašska či Na dědine.povedal pre TASR skladateľ, spevák, gitarista a kapelník Zdeněk Hrachový.Donedávna tvrdí hard-rockeri, dnes pop-rockoví muzikanti a otcovia rodín, to je skupina Gladiator. Na Lodenici mali v piatok večer premiéru. Ani v ich prípade sa čas nezastavil, na scéne sú od roku 1989 a píšu si tridsiatku. Na svojom konte majú štrnásť štúdiových albumov, najnovší z decembra 2018 je Deň čo mal dávno prísť. Miko Hladký a spol. si držia stále vysoký kredit, ku ktorému prispeli dlhoročné skúsenosti z koncertnej scény a hlavne hity, ktoré z pódia ponúkli, medzi nimi Raz tam v uličkách, Nemôžem dýchať, Kúpim si pekný deň, Život pred sebou, Neviem ťa nájsť, Sám s ňou, Hlavu maj hore, Keď sa láska podarí, Dnes je pekný deň, (I Can't Get No ) Satisfaction a Láska.Skupina Čechomor je populárna aj na Slovensku. Vznikla v závere roka 1988, jej repertoár tvoria upravené ľudové piesne z Česka, Moravy a Slovenska. Na konci roka 1990 vydala debutový album Dověcnosti. Dnes má kapela na svojom konte viac ako dve desiatky vydaných albumov a kompilácií, najnovšími sú Nadechnutí z marca 2018 a Nadechnutí jinak z októbra 2018. Ich pesničky oslovia mladších aj dospelejších fanúšikov, do Piešťan prišli s playlistom, v ktorom boli skladby Limbora, Kdyby mě tak bylo, Až ja půjdu, povandruju, Hruška, Ach Bože z nebe, Proměny, Padly vody, Teče voděnka, Husičky, Voják či Gorale.