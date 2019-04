Druhý lavínový stupeň platí v najvyšších polohách Vysokých Tatier

Ilustračné foto. Foto: TASR / Pavol Ďurčo Foto: TASR / Pavol Ďurčo

Liptovský Hrádok 23. apríla (TASR) – Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí v utorok v najvyšších polohách Vysokých Tatier. V Nízkych a Západných Tatrách od 1700 metrov nad morom trvá malá lavínová hrozba, prvý stupeň.Pavel Krajčí zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby informoval, že v najvyšších polohách slovenských hôr v pondelok (22. 4.) snežilo.uviedol.Doplnil, že starý sneh je do určitej hĺbky zamrznutý, tvrdý a všeobecne dobre spevnený. Počas dňa sa stabilita snehu mierne zhoršuje.upozornil.V utorok ráno bolo na horách zamračené počasie s dažďom. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od mínus päť do plus päť stupňov Celzia. Fúkal silný južný a juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 25 metrov za sekundu.skonštatoval Krajčí s tým, že zamračené a daždivé počasie očakávajú aj v stredu (24. 4.).