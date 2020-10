Druhý predseda NKÚ je stále neznámy, poslanci ho nezvolili ani v opakovanej voľbe

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanci Národnej rady SR dnes ani v opakovanej voľbe nezvolili druhého podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) . Kandidátmi do tejto funkcie boli Igor Šulaj a Ivan Kuhn. Voľba sa preto bude znova opakovať.Na septembrovej parlamentnej schôdzi sa poslancom miesto dvoch podpredsedov NKÚ podarilo zvoliť iba jedného, a to Ľubomíra Andrassyho. Do druhého kola postúpili na základe počtu hlasov spomínaní dvaja kandidáti.