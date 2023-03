Druhý ročník Ekoolympiády s inováciami aj atraktívnymi cenami

1. marca 2023

Po úspechu 1. ročníka prichádza Ekoolympiáda v rozšírenej verzii

Pre koho je súťaž určená?

hra.ekoolympiada.sk

Pravidlá a začiatok EKOOLYMPIÁDY

21.03.2023



03.2023 budú v čase od 09.00 – 09.30 súťažiť žiaci 7. – 8. ročníka ZŠ spolu so žiakmi OG (sekunda až kvarta)

03.2023 budú čase od 09.00 – 09.30 súťažiť žiaci 9.ročníka ZŠ, 1. a 2. ročníkov SŠ a žiaci kvinty a sexty z OG

03.2023 budú v čase od 09.00 – 09.30 súťažiť 3, 4 a 5 ročníky SŠ a študenti septimy a oktávy z OG.



29.03.2023

Aké výhry a benefity čakajú na všetkých zúčastnených?

9.3.2023 (SITA.sk) - Projektje vedomostná hra, ktorej cieľom jevzdelávať žiakov a študentov v oblasti ochrany životného prostredia a klímy. Unikátny vzdelávací program organizuje pod záštitouobčianske združeniea odúspešne pokračuje už svojím druhým ročníkom.Projekt EKOOLYMPIÁDA predstavuje, ktoré prebieha v digitálnej podobe prostredníctvom bezplatnej webovej aplikácie. Táto forma interakcie v súčasnosti oslovuje mladých ľudí a je preto vhodným nástrojom aj na osvojenie si dôležitých vedomostí v oblasti ochrany životného prostredia a klímy. Odbornou garantkou projektu je vedkyňaVedomostná hra Ekoolympiáda sa hrá online prostredníctvom bezplatnej webovej aplikáciea je prístupná pre všetkých hravých ochrancov našej planéty. Súťaž je určená pre žiakov 7,8,9 tried 2. stupňa základných škôl, študentov stredných škôl a žiakov osemročných gymnázií (sekunda – oktáva).Odje na vyššie uvedenom webovom linku súťažiacim k dispozícii, ktorý slúži ako tréningový podklad pre prvé súťažné kolo. Aktuálny ročník prináša študentom otázky v 5 hlavných témach:. Od 1.3.2023 sa študenti môžu registrovať v aplikácii a následne budú registrovaní hráči informovaní o ďalšom priebehu.V EKOtrenažéri pribudla oproti minulému roku jedna významná zmena. Súťažiaci si môžu k správnym odpovediam prečítať aj krátke vysvetlenie o tom, prečo je to tak. Vďaka tomu sa naučia viac o danej problematike, pretožeo týchto pálčivých celospoločenských témach čo najviac.Súťažné kolá sa začínajúa súťažiaci budú pritom rozdelení do troch hlavných vekových kategórií. Ekoolypmpiáda sa uskutoční v nasledujúcich termínoch a časoch:Finálové kolo sa bude konať dňaa v tomto kole už súťažia všetky kategórie naraz. Viac informácií k pravidlám súťaže nájdu záujemcovia na tomto linku: www.ekoolympiada.sk/pravidla . Otázky vo finálovom kole sa však nenachádzajú v spomínanej tréningovej časti. Ak študenti pochopia problematiku z 1. kola, tak by dedukciou mali vedieť správne odpovedať na otázky položené vo finále, ktoré nie sú vopred známe.Ekoolympiáda je unikátny projekt, ktorého hlavným cieľom je moderným spôsobom vzdelávať mladých ľudí v oblasti environmentálnej výchovy. Potrebupociťujeme ako ľudstvo na všetkých úrovniach a je preto kľúčovým prvkom priniesť povedomie o udržateľnosti životného prostredia a klímy aj medzi vyrastajúce generácie. Je pritom veľmi dôležité, aby sme vedeli, čo sa s našou planétou deje a mohli tak vytvárať jedinečné riešenia vzniknutých problémov.Vďaka dlhodobej spolupráci občianskeho združenia Planet Lover sov oblasti šírenia osvety v súvislosti s ochranou životného prostredia, sa do podujatia zapojili aj známi olympijskí reprezentanti a úspešní športovci, ktorí sú ambasádormi tohto vzdelávacieho projektu –. Všetci títo športovci sú však nielen úžasnými športovými ikonami, inšpiráciami a motivátormi, ale aj osobnosťami, ktorým záleží na šírení osvety v oblasti ochrany životného prostredia.Najväčšou motiváciou účastníkov Ekoolympiády by však mala byť snaha o hlbšie preniknutie do problematiky ochrany životného prostredia a prírody, vďaka čomu sa oni sami stávajútohto nášho úžasného dedičstva. Hlavnou výhrou v súťaži jeCelkovo získaa tí najúspešnejší z každej kategórie budú môcť uvedený EKO deň zakončiťjednou z nich bude aj, držiteľka zlatej olympijskej medaily z Tokia. Nezabúdame však ani na školy, ktoré sú rovnako zanietenými šíriteľmi osvety v oblasti ochrany životného prostredia, a ak sa v rámci jednej školy zapojí do hry viac ako 50 študentov, získa táto škola od násInformačný servis