Držíte kryptomeny? Staknite ich a získajte pasívny príjem

7.4.2022 (Webnoviny.sk) -Staking je mechanizmus, kedy užívateľ poskytne svoje coiny ako likviditu sieti, ktoré sa využívajú na overovanie transakcií a vytvárajú nové coiny, podobne ako je to pri ťažbe Proof-of-Work kryptomien.Proof of stake protokol a samotný staking získal počas roka 2021 veľkú popularitu vo svete decentralizovaných financií, kedy objem zamknutých mincí počas roka narástol z 19 miliárd USD na 276 miliárd USD. Odmeny za staking sú akýmsi stimulom, ktorý blockchainy poskytujú svojim užívateľom.Vďaka proof of stake si dnes každý užívateľ vie vytvoriť pasívny príjem, dôležité je však, kedy do trhu nastupuje a pre aký blockchain alebo token sa rozhodne."Pracujeme s DeFi projektom. Užívateľ preto svoje peniaze neposiela žiadnej inštitúcií, ktorá ich má v správe. Každý klient si zakladá svoju vlastnú peňaženku, na ktorej drží svoju kryptomenu. Tú môže následne delegovať - stakovať a získať tak denný profit, ktorý pochádza z transakčných poplatkov," hovorí Michal Praženica, CEO svetovo úspešnej platformy GIVVO."Onedlho spustíme nový marketingový projekt, kde bude naša firma vystupovať ako popularizátor možnosti získavať odmeny z poskytovania likvidity. Na trhu neustále vznikajú nové možnosti stakovania so zaujímavým ročným úrokom, treba si len vedieť správne vybrať," uviedol CMO projektu GIVVO Tobiáš Súkenik."Je to vďaka spolupráci s EVM kompatibilným Layer 1 blockchainom Ultron. Tento blockchain je dnes prvým projektom, ktorý umožňuje budovať natívne decentralizované aplikácie, preto veríme v jeho potenciál. Konečné rozhodnutie, na ktorej sieti využiť staking má však v rukách samotný klient," dodal Michal Praženica.