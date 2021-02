Držíte psov alebo mačky na dvore? Zvýšené riziko pre nich predstavuje zima aj samota

Matrace či textílie do búdy nepatria

V zime treba zvieratá kŕmiť výdatnejšie

13.2.2021 (Webnoviny.sk) - Držanie psov a mačiek na dvore je nesprávnym vnímaním starostlivosti o zviera. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedla kampaňová koordinátorka Slobody zvierat Podľa Čaňovej je na Slovensku zvykom, že ľudia držia psov a mačky na dvore, hoci oba druhy patria medzi spoločenské zvieratá. Samota pre ne preto predstavuje utrpenie, ktoré by malo byť nahradené umiestnením zvierat medzi ľudí. Zvýšené riziko držania psov a mačiek na dvore predstavuje aj zima. Sloboda zvierat zaznamenáva ročne stovky prípadov držania spoločenských zvierat v nevhodných podmienkach.„Často sa stretávame s tým, že prístrešky sú len nejako zbúchané a majú iba steny a strechy. Tie sú často tenké a zatekajú alebo nedoliehajú. Často vídame, že psy majú búdu, no spia vlastne na zamrznutej zemi,“ povedala pre agentúru SITA Čaňová.Búda pre psy alebo mačky podľa nej musí mať hrubú a nezatekajúcu strechu, vyvýšenú podlahu a čo najmenší otvor, ktorý umožní psovi pohodlný prechod, no zároveň nebude do búdy prepúšťať chlad. Ideálnym riešením je uloženie slamy do búdy. Tá totiž izoluje vlhkosť ale nevlhne a zároveň v prístrešku udržiava teplo.Kampaňová koordinátorka Slobody zvierat neodporúča používať matrace alebo iné textílie. Tie totiž zvyknú vlhnúť, mrznúť a môžu mať za následok ešte väčšie podchladenie zvieraťa.V zimnom období je zároveň vhodné zvieratá výdatnejšie kŕmiť a často im meniť vodu. Sneh pre zvieratá nie je vhodný a môže im spôsobiť dehydratáciu.V prípade, že ľudia vedia o majiteľovi, ktorý zanedbáva starostlivosť o svojho psa alebo mu poskytuje nedostatočnú ochranu pred zimou, odporúča Sloboda zvierat podanie podnetu na niektorú z regionálnych veterinárnych a potravinových správ. Tie majú kompetenciu majiteľovi zviera v prípade potreby aj odobrať, na čo Sloboda zvierat bez súhlasu majiteľa nemá právo.