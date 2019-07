Držiteľ dvoch Oscarov, americký herec Kevin Spacey sa dožíva 60 rokov

Americký herec Kevin Spacey. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New Jersey/Bratislava 26. júla (TASR) – Najskôr dostal Oscara ako Najlepší herec vo vedľajšej úlohe za film Zvyčajní podozriví (The Usual Suspects). Vrchol hereckej filmovej kariéry amerického herca, režiséra, scenáristu a producenta Kevina Spaceyho, ktorý sa narodil pred 60. rokmi, však prišiel vo filme Americká krása (American Beauty), za ktorý získal Oscara za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe.Do povedomia širokej verejnosti sa dostal aj televíznym seriálom Dom z kariet (House of Cards), ktorý sa začal vysielať v roku 2013, ale po obvineniach zo sexuálneho obťažovania s ním spoločnosť Netflix v roku 2017 spoluprácu na tomto mimoriadne úspešnom seriáli, v ktorom hral hlavnú úlohu, ukončila.Kevin Spacey, vlastným menom Kevin Fowler (priezvisko Spacey si dal po matke, ktorá sa tak volala za slobodna) sa narodil 26. júla 1959 v South Orange v americkom štáte New Jersey ako najmladšie z troch detí. Od štyroch rokov však vyrastal na západnom pobreží USA, v Kalifornii.Prežil pomerne búrlivé detstvo a keď si nevedeli dať rodičia rady s najmladším synom poslali Kevina na vojenskú akadémiu v Northridge Military Academy. Aj tam ale robil problémy a zo školy ho vylúčili. Niektorí filmoví kritici poukázali na to, že toto problémové správanie v detstve mohlo byť následkom toho, že Kevin Spacey počas svojej neskoršej hviezdnej hereckej kariéry obľuboval úlohy záporných hrdinov, ktoré mu boli viac než blízke.Hodiny herectva začal Kevin Spacey navštevovať na Chatsworth High School, kde sa prvýkrát prejavilo jeho nadanie. Školu absolvoval s výborným prospechom a odtiaľ sa nechal zapísať na univerzitu Juiliard v New Yorku, jednu z najlepších umeleckých škôl na svete. Po dvoch rokoch sa však rozhodol ukončiť štúdium a pripojil sa k divadlu Delacorte, známe tiež ako Shakespeare Festival v New Yorku (v súčasnosti Shakespeare in the Park). Jeho prvou úlohou v tomto divadle bola v roku 1981 postava posla v hre Henrich VI.Obdivovaný divadelný herec bol pre výhradne filmových fanúšikov úplne neznámy až do okamihu, kedy si zahral v romantickej komédii Pálenie záhy (Heartburn, 1986). O rok neskôr sa zhostil svojej úplne prvej úlohy záporného hrdinu, aj keď iba v jednej z vedľajších postáv, a to v seriáli The Wiseguy.Na začiatku 90. rokov si získal uznanie kritikov. Zlom prichádza v roku 1995, kedy bol Kevin Spacey obsadený do úlohy zlodeja Verbala Kinta vo filme Zvyčajní podozriví (The Usual Suspects). Svojej postavy sa zhostil vynikajúco, čo mu prinieslo Oscara ako Najlepší herec vo vedľajšej úlohe. Snímka režiséra Bryana Singera o piatich kriminálnikoch patrí medzi najlepšie detektívne filmy v histórii a AFI (American Film Institute) zaradil dokonca postavu Verbala Kinta na 48. miesto v rebríčku najzápornejších postáv v histórii filmu.V septembri toho istého roku sa dostal na filmové plátna jeden z najzaujímavejších thrillerov poslednej dekády 20. storočia Sedem (Se7en) v hlavných úlohách s Morganom Freemanom a Bradom Pittom.napísala filmová kritika o výkone Kevina Spaceyho, ktorý stvárnil vraha Johna Doa.Z Kevina Spaceyho sa stala megahviezda strieborného plátna, dostával nové a nové filmové úlohy až prišiel rok 1999 a snímka Americká krása (American Beauty)a s ňou vrchol jeho hereckej filmovej kariéry. Za postavu stereotypom ubitého Lestera Burnhama, typického otca americkej rodiny ho americká Akadémia filmových umení a vied ocenila soškou Oscara za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe.Dvojnásobný držiteľ Oscara Space zažiaril aj vo filme Svet podľa Prota (K-PAX, 2001). Nasledovali ďalšie významné úlohy v Hollywoode ako napríklad Život Davida Galea (The Life of David Gale, 2003), Superman sa vracia (Superman Returns, 2006), Oko berie (21, 2008), Moon (2009), či Baby Driver (2017).Herec, ktorý získal okrem dvoch Oscarov aj viacero ďalších ocenení a hollywoodsky chodník slávy zdobí tiež jeho hviezda o svojom herectve povedal:Kevin Spacey sa stal v roku 2003 umeleckým riaditeľom The Old Vic Theatre - jedného z najstarších a najvýznamnejších divadiel v Londýne. Pri nástupe sľúbil, že scénu bude viesť minimálne desať rokov a na javisku bude tiež vystupovať. Svoj sľub dodržal. Do roku 2015, kedy z funkcie odchádzal si zahral v ôsmich inscenáciách a ďalšie dve režíroval.Svoje súkromie si herec prísne stráži, keď hovorí:Kevin Spacey bol súčasťou vlny obvinení zo sexuálneho obťažovania v roku 2017, po ktorej s ním bola ukončená zmluva na televíznom seriáli Dom z kariet (House of Cards). Herca obvinilo v minulosti z obťažovania viac ako tridsať mužov. Pred súdom doteraz skončila kauza zo sexuálneho obťažovania osemnásťročného chlapca, ktorého sa mal podľa obžaloby dopustiť v roku 2016 na malom ostrove Nantucket v americkom štáte Massachusetts. V uplynulých dňoch však americká prokuratúra obvinenie voči hercovi stiahla.