DS naďalej rokuje s I. Matovičom, ten prípadnú dohodu nevylúčil

Bratislava 15. novembra (TASR) - Dohodu o spolupráci s mimoparlamentnou Demokratickou stranou (DS) opozičné parlamentné strany odmietli, naďalej však rokuje s lídrom OĽaNO Igorom Matovičom. Pre TASR to povedala členka DS Jana Kiššová. Matovič potvrdil, že sa s Kiššovou vo štvrtok (14. 11.) stretol. Dodal, že chce robiť všetko pre to, aby neprepadli hlasy demokraticky zmýšľajúcich voličov.povedala Kiššová. Zdôraznila, že DS má záujem ísť do volieb v takejaby neprepadli hlasy voličov a aby to bolo zodpovedné.Kiššová poznamenala, že oslovili všetky demokratické opozičné parlamentné strany so snahou dohodnúť sa na nejakej spolupráci.skonštatovala.zdôraznil Matovič s tým, že voľby v roku 2020 budú kľúčovým bojom s mafiou. Dodal, že je potrebné správať sa v tejto súvislosti zodpovedne a poukázal na to, že OĽaNO už dalo dokopy viacero politických subjektov.Matovič nevylúčil ani nepotvrdil, že v diskusii s DS budú pokračovať, ani to, že sa s nimi napokon dohodne a odídenci z SaS budú na kandidátke OĽaNO.podotkol. Zdôraznil, že bude robiť všetko pre to, aby neprepadli hlasy žiadneho demokraticky cítiaceho voliča a zdôraznil úlohu blížiacich sa parlamentných volieb.Na otázku, či si tým nepohnevá lídra SaS Richarda Sulíka, odpovedal, že počas "v SaS vyhlásil, že kým sa ich spor neurovná, nebude nikomu dávať žiadnu ponuku. Dodal, že situácia sa odvtedy. Odídenci z SaS už majú podľa jeho slov vlastnú politickú indentitu a hrozí, že ak by kandidovali samostatne, hlasy, ktoré dostanú od voličov, by prepadli.Do Demokratickej strany nedávno vstúpili viacerí poslanci Národnej rady SR, ktorí odišli z SaS. Sú medzi nimi osobnosti okolo Kiššovej, Ľubomíra Galka, Jozefa Rajtára či Natálie Blahovej. Tí SaS opustili po tom, ako na nominačnom kongrese členovia strany schválili Sulíkov návrh kandidátky, v ktorom tieto osobnosti nefigurovali. Členovia SaS zároveň na kongrese hlasovaním vylúčili zo strany dovtedajšiu predsedníčku ich poslaneckého klubu Blahovú.