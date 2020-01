Duálna akadémia: Na strednej škole sa vzdelávajú, aj zarábajú

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.1.2020 (Webnoviny.sk) - Súkromná stredná odborná škola Duálna akadémia uvedie v tomto roku do pracovného života prvých maturantov. Vyše 90 študentov má už teraz oproti svojim rovesníkom veľký náskok.Po opustení školy z nich budú odborníci s praxou, ktorá im otvára dvere ku kvalifikovanej práci. Duálna akadémia vznikla pred 4 rokmi ako reakcia na nedostatok kvalifikovaných odborníkov na trhu práce a v súčasnosti má už takmer 400 žiakov, ponúka štúdium v 7 technických odboroch, zamestnáva 22 odborných pedagógov a pribudli ďalšie partnerské firmy.Bývalé učilište BAZ sa podarilo pred 4 rokmi pretransformovať na špičkovú strednú školu s vlastnou tréningovou halou s najmodernejšími zariadeniami, ktoré aktuálne používajú vo výrobe mnohé firmy. Vybavenie školy si žiaci pochvaľujú, modernosťou pripomína kvalitné školy v zahraničí. Aktuálne má v Duálnej akadémii otvorené dvere ďalších 120 deviatakov, z toho 87 pre Volkswagen Slovakia. Dôležité je, aby mali pozitívny vzťah k technike. Cenné praktické skúsenosti, ktoré získajú počas štúdia, im významne pomôžu uplatniť sa na trhu práce. "S duálnym vzdelávaním máme tie najlepšie skúsenosti. Už v minulosti sme pocítili nedostatok kvalifikovaných odborníkov, preto sme sa rozhodli ísť cestou duálneho vzdelávania a vychovávať si vlastných odborníkov," uviedla Lucia Kovarovič Makayová, hovorkyňa Volkswagen Slovakia.Duálna akadémia kladie počas vyučovania dôraz na získavanie praktických zručností u zamestnávateľa. Umožňuje to práve systém duálneho vzdelávania, na základe ktorého žiaci trávia. "Získanú teóriu si prvé dva roky overujú hneď v praxi v dielňach a laboratóriách a v neskorších ročníkoch už priamo vo výrobnej firme, čo ich, samozrejme, baví viac, ako sedieť celé vyučovanie v lavici," potvrdila predsedníčka Duálnej akadémie Jana Široká. Výnimkou v škole už nie sú ani dievčatá. Niektoré z nich dokonca úspešne reprezentujú školu na technických súťažiach.Škola spolu so zamestnávateľom aktívnea svojím fungovaním dokáže odpovedať na situáciu na pracovnom trhu tak, aby jej absolventi mali po škole lepšie možnosti uplatnenia. Dôkazom toho je tiežProstredníctvom nich škola vzdeláva pre budúcnosť nové typy odborníkov, ktorí sa špecializujú na informatizáciu a diagnostikovanie zložitých elektronických procesov.Žiaci si okrem spomínaných výhod pochvaľujú. Napriek tomu, že škola je súkromná"Zamestnávateľ zodpovedá za celé praktické vyučovanie a znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou," vysvetlila Jana Široká. Po úspešnom ukončení štúdia získavajú žiaci okrem výučného listu, maturitného vysvedčenia aj medzinárodný dvojjazyčný nemecký certifikát, ktorý je akceptovaný v zahraničí.Prihlasovanie sa do Duálnej akadémie v systéme duálneho vzdelávania je dvojkolové. Prvý dôležitý krok je podanie žiadosti online na www.dualnaakademia.sk alebo osobne počasNásledne budú záujemcovia pozvaní na výberové konanie k zamestnávateľom, ktoré sa uskutoční v termíne 23. – 27. marca 2020. Úspešným uchádzačom vystaví zamestnávateľ potvrdenie, ktoré následne priložia k prihláške na strednú školu Duálna akadémia. Viac informácií na info@dualnaakademia.sk alebo tel. čísle +421 907 649 516.Inzercia