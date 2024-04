Duálna Akadémia otvorila nové Tréningové centrum, ktoré je jedinečné v strednej Európe

12.4.2024 (SITA.sk) - Duálna Akadémia z.z.p.o., zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy automobilovej Duálnej Akadémie, v spolupráci so zamestnávateľom Daikin Slovensko, slávnostne otvorila úplne nové Tréningové centrum, prvé svojho druhu na Slovensku. Duálna Akadémia so štatútom Nadpodnikové vzdelávacie centrum tak opäť rozvíja nové možnosti spolupráce a vzdelávania, vďaka čomu prinesie na trh práce ďalších odborníkov v oblasti Tepelnej a chladiarenskej techniky a Obnoviteľných zdrojov energie.Slávnostného otvorenia a predstavenia Tréningového centra, ktoré Duálna Akadémia vybudovala v spolupráci s Daikin Slovensko a je unikátom v strednej Európe, sa zúčastnilo viac ako 130 hostí, vrátane štátnych tajomníkov, zástupcov priemyselných a iných zväzov a ďalších významných hostí a médií. Nechýbali ani Kamil Šaško, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR či Róbert Zsembera, ktorý je štátnym tajomníkom z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR či starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír.Medzi zástupcami, ktorí sa hosťom počas slávnostného otvorenia prihovorili boli predsedníčka Duálnej Akadémie Renáta Valeková, člen predstavenstva za personálnu oblasť vo Volkswagen Slovakia Kai-Stefan Linnenkohl, predseda Rady zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu Andrej Hutta či Vladimír Orovnický Managing Director Daikin Slovensko a prezident Slovenského zväzu pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá.uviedol Vladimír Orovnický. Po oficiálnej časti nasledovala prehliadka priestorov, krátke predstavenie Duálnej Akadémie a všetkých učební. O slávnostné prestrihnutie pásky a finálne otvorenie Tréningového centra sa postarali študenti Michal Novák a Marek Trenčanský, štátni tajomníci a predseda RZOVP. Následne sa hostia presunuli na pohostenie a podnetný networking, kde sa diskutovalo predovšetkým o rozvoji vzdelávania na Slovensku.Duálna Akadémia v spolupráci so spoločnosťou Daikin Slovensko vytvára vďaka Tréningovému centru inovatívne a moderné prostredie pre všetkých, ktorí chcú získať zručnosti a vedomosti v oblasti Tepelnej a chladiarenskej techniky, tepelných čerpadiel a Obnoviteľných zdrojov energie. So štatútom Nadpodnikové vzdelávacie centrum, ktoré Duálna Akadémia získala v roku 2022 ako prvá na Slovensku tak rozširuje už existujúce vzdelávacie centrum o ďalšiu oblasť s budúcnosťou. Dôraz taktiež kladie na ekológiu, udržateľnosť, vedomosti budúcnosti a prípravu stredoškolákov, ale aj dospelých. Dôkazom je aj čerstvo otvorený odbor Technické bilingválne lýceum so zameraním na Obnoviteľné zdroje energie (OZE). Študenti a študentky, ktorí sa na odbor prihlásia tak dostanú tiež možnosť využívať nové Tréningové centrum a vzdelávať sa v plnej miere.Duálna Akadémia ďakuje všetkým svojim partnerom a zamestnávateľom za podporu a chuť budovať úspešnú budúcnosť pre všetkých absolventov, ktorí na strednej škole, kde to žije technikou, študujú. Predovšetkým však ďakuje spoločnosti Daikin Slovensko, ktorá svojím prínosom významne prispela k zlepšovaniu kvality a celoživotného vzdelávania na Slovensku. Verí, že táto spolupráca je len začiatkom a postupne sa pridajú noví partneri či zamestnávatelia, ktorým na budúcnosti vzdelávania na Slovensku záleží.Informačný servis