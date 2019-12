Dubaj zdolal ďalší míľnik, uprostred púšte chová na farme lososy

Losos, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Losos, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dubaj 24. decembra (TASR) - Z kontrolnej miestnosti uprostred dubajskej púšte vyzerá svitanie aj západ slnka nad umelými nádržami skutočne ako v Nórsku. Aj voda je rovnako studená ako v Atlantiku. To všetko pre to, aby mali tisíce lososov, ktoré tam chovajú, optimálne podmienky na svoj vývoj a rast, aj napriek tomu, že ich obklopuje horúca púšť.Pre Dubaj nie sú ambiciózne projekty žiadnou novinkou. Tento prístup "bez obmedzení" už priniesol emirátu umelý ostrov v tvare palmy pri jeho pobreží aj umelý lyžiarsky svah v nákupnom stredisku. Chov lososov v púšti je však "niečo, čo si doteraz nikto nevedel predstaviť", vyhlásil Badir bin Mubarak, vedúci Fish Farm (rybia farma).Prietok vody aj teploty v štyroch veľkých nádržiach kolíšu, aby mali lososy čo najlepšie podmienky. "Zabezpečujeme im východ aj západ slnka, príliv, silný prúd alebo jednoduchý riečny prúd, a máme hlboké aj plytké vody," povedal Mubarak.Dokonca aj pre krajinu, ktorá je známa svojimi extravagantnými nápadmi, bola výstavba rybej farmy, ktorá sa nachádza neďaleko južnej hranice emirátu, náročnou úlohou. Losos atlantický žije v studených vodách, ako sú vody pri pobreží Islandu, Nórska, Škótska alebo na Aljaške. V Dubaji však môžu teploty dosiahnuť až 45 stupňov Celzia. Vytvorenie správneho prostredia pre lososy bolo najťažšou úlohou celého plánu, pripustil Mubarak: "Napadlo nám však vytvoriť tmavú vodu podobnú hlbokej vode, silný prúd ako v oceáne a rovnakú slanosť vody s teplotou ako v Atlantiku."Rybia farma kúpila násadu približne 40.000 malých rybičiek z liahne v Škótsku a ďalších tisíc ikier z Islandu, ktoré nasadili do nádrží v Dubaji. Losos sa rodí v sladkej vode, ale žije väčšinu svojho života v slanej vode a potom sa vracia do sladkej vody. Nádrže v emiráte sú naplnené morskou vodou, ktorá je čistená a filtrovaná.Rybia farma každý mesiac vyprodukuje 10.000 až 15.000 kilogramov lososov. Bola založená v roku 2013 s podporou vlády a podľa Mubaraka aj vzhľadom na technické výzvy zostáva chov lososov "najväčšou produkciou" farmy. Tá zásobuje nielen Dubaj, ale aj celé Spojené arabské emiráty (SAE), v ktorých žije veľa cudzincov. SAE dovážajú okolo 92 % rýb zo zahraničia a ich cieľom je dokázať pokryť dopyt vlastnou produkciou a dosiahnuť tak potravinovú bezpečnosť. "To je hlavný cieľ," spresnil Mubarak.Ďalším cieľom je ohľaduplnosť k životnému prostrediu. Aj preto majú dodávky elektriny pre chov rýb, ktorý je náročný na jej spotrebu, v budúcnosti plne zabezpečiť solárne systémy. O ekologických výhodách a nevýhodách chovu rýb v nádržiach na farmách alebo v riekach a moriach v porovnaní s lovom divokých rýb sa horlivo diskutuje. "Existujú obavy týkajúce sa dobrých životných podmienok v uzavretých nádržiach, pokiaľ ide o chov rýb, ktorých prirodzeným správaním je voľne plávať v moriach a riekach," uviedla Jessica Sinclair Taylorová z environmentálnej skupiny Feedback Global v Londýne. Obavy vyvolávajú aj energetické požiadavky, teda emisie oxidov uhlíka.Pozitívne však je, že umelé nádrže zabraňujú znečisťovaniu vody v jazerách alebo moriach, na ktorých sa niekedy nachádzajú lososové farmy. Tento odpad a odtok môžu poškodiť morské ekosystémy.Fish Farm, jediná rybia farma SAE, dúfa, že do dvoch rokov pokryje najmenej 50 % potrieb krajiny. V apríli začala predávať svoje produkty v supermarketoch. Napriek svojmu umelému pôvodu je losos z Dubaja označený ako "100-% organický" vďaka krmivu pre ryby a neprítomnosti antibiotík v uzavretom prostredí."Je to drahšie, ale myslím tiež na kvalitu. Predtým som vyskúšal iného lososa a tento je menej mastný a moja rodina ho uprednostňuje," uviedla Katja, Nemka žijúca v Dubaji. Dodala, že SAE "vyvíjajú skutočne veľké úsilie, aby zabezpečili miestnu produkciu nielen rýb, ale aj zeleniny a iných potravín", a podľa nej je potrebné túto snahu skutočne podporiť.