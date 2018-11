Dubaj zváži udelenie milosti Britovi obvinenému zo špionáže

Dubaj v Spojených arabských emirátoch. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dubaj/Londýn 23. novembra (TASR) - Dubaj zváži udelenie milosti britskému študentovi Matthewovi Hedgesovi, ktorý bol v stredu odsúdený za špionáž. Podľa agentúry AP to v piatok uviedol veľvyslanec Spojených arabských emirátov (SAE) v Británii Sulajmán Hamíd Mazrúí.Vláda SAE podľa neho zvažuje udelenie milosti študentovi doktorandského štúdia na Durhamskej univerzite po tom, ako o to požiadala jeho rodina.Mazrúí však zdôraznil, že trestný čin, za ktorý bol 31-ročný Hedges odsúdený, jepričom verdikt sa zakladal na presvedčivých dôkazoch a viedol k nemu spravodlivý súdny proces.Veľvyslanec dodal, že sa už stretol s predstaviteľmi Spojeného kráľovstva, aby prediskutoval vzniknutú situáciu, ktorá vážne ohrozila diplomatické vzťahy medzi oboma krajinami.Hedgesa zadržali 5. mája na letisku v Dubaji na záver jeho dvojtýždňoveho študijného pobytu; následne ho vzali do väzby a obvinili zo špionáže.Úrady SAE tvrdia, že Hedgesov výskum, ktorému sa v SAE venoval v rámci príprav svojej doktorandskej práce o bezpečnostnej politike počas tzv. arabskej jari, bolpre zbieranie informácií pre britskú vládu. Vyšetrovatelia zo SAE údajne získali dôkazy z Hedgesových elektronických zariadení a od tajných služieb SAE.