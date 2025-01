Dubéci absolútne neverí informáciám SIS o prevrate, kompetentné orgány totiž vôbec nekonajú

Prevrat alebo politická hra

Správa SIS vznikla na základe dôkazov a odposluchov

26.1.2025 (SITA.sk) - Opozičný poslanec Martin Dubéci Progresívne Slovensko ) absolútne neverí informáciám Slovenskej informačnej služby o údajnom pripravovanom prevrate . Ako povedal v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR, nepamätá si situáciu, že by v nejakej krajine hrozil prevrat a kompetentné orgány by vôbec nekonali."Tak buď sa tu deje prevrat a budú sa robiť nejaké opatrenia, budú sa nejakí ľudia vyhosťovať, budú sa ľudia zatýkať, alebo je to politická hra, ktorá je predzvesťou toho, že nám idú predčasné voľby," skonštatoval Dubéci s tým, že o prevrate neexistuje akýkoľvek dôkaz.Zároveň pripomenul, že SIS vedie syn čelného predstaviteľa Smeru (riaditeľ SIS Pavol Gašpar je synom Tibora Gašpara , pozn. SITA). Tajná služba pritom podľa neho materiál o prevrate vypracovala na objednávku. "Zhodou okolností vtedy, keď príde k odvolávaniu vlády. Zhodou okolností vtedy, keď sa rozpadne vládna koalícia," zdôraznil Dubéci.Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) v tejto súvislosti uviedol, že správa SIS vznikla na základe listinných dôkazov a odposluchov. "Čiže na všetko, čo tá správa hovorí, sú dôkazy a fakty," vyhlásil minister. Zároveň citoval z mailu, ktorý údajne hovorí o organizovaní protivládnych protestov. "Mňa nezaujíma či to písala umelá inteligencia alebo hocikto," povedal Šutaj Eštok.Prevrat mal podľa predmetného mailu obsahovať symbolickú blokádu vybraných vládnych inštitúcií alebo zvýšenie tlaku na vládu "zameraním sa na jej vybraných predstaviteľov". Minister vnútra dáva toto do súvisu s atentátom na premiéra Roberta Fica z mája 2024.V dokumente sa tiež spomínajú masové nenásilné blokády ciest, vládnych budov, ekonomické bojkoty alebo paralyzovanie rozhodovacích procesov vlády. Situáciu zároveň Šutaj Eštok prirovnal k protestom, ktoré v minulosti organizovala opozícia. "Viete iba protestovať, šíriť nenávisť a klamať," odkázal opozícii.