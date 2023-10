Dubničania môžu za tri litre použitého kuchynského oleja získať liter nového

Zvýšenie miery separácie

Vylievanie do kanalizácie

14.10.2023 (SITA.sk) - V Dubnici nad Váhom sa rozhodli motivovať miestnych obyvateľov k zberu použitého kuchynského oleja. Ako informovala konateľka Technických služieb mesta (TSM) Vladimíra Klačanská, Dubničania môžu priamo na zbernom dvore na Nádražnej ulici získať za odovzdaný použitý kuchynský olej a tuky odmenu.Za tri litre použitého kuchynského oleja odovzdaného v uzatvorených plastových fľašiach dostane obyvateľ mesta liter nového rastlinného oleja. Druhou alternatívou je vyzdvihnutie litra octu za každý liter odovzdaného kuchynského oleja.„Naším cieľom je predovšetkým zvýšiť mieru separácie tohto druhu odpadu. Okrem dobrého pocitu z triedenia zložiek odpadov budú mať obyvatelia nielen priamy osoh v podobe nového oleja či octu, ale aj vedomie, že vo veľkej miere dopomohli k ochrane životného prostredia,“ uviedla Klačanská.Doplnila, že práve vylievanie použitých kuchynských olejov a tukov do kanalizácie spôsobuje nielen problémy v kanalizácii, no takisto aj znečisťovanie vody a pôdy.Pre zvýšenie miery separácie preto zavádzajú TSM od novembra aj mobilný zber použitého kuchynského oleja a tukov, ktorý budú môcť obyvatelia odovzdať priamo pracovníkovi do označeného zberového vozidla.