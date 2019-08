Dubnická samospráva obnovuje vodorovné dopravné značenie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dubnica nad Váhom 25. augusta (TASR) – Mesto Dubnica nad Váhom začalo tento mesiac s obnovou vodorovného značenia na území mesta a v mestskej časti Prejta. Samospráva do obnovy vodorovného značenia investuje 31.000 eur.Ako informoval Miroslav Faltejsek z odboru dopravy dubnickej radnice, obnova značenia sa nedotýka len stredových, vodiacich a parkovacích čiar, ale aj priechodov pre chodcov. Práce by mali byť ukončené do polovice októbra. Okrem obnovy stredových čiar mesto opätovne vyznačilo aj žlté prerušované čiary, upozorňujúce na zákaz státia prevažne pred odpadovými kontajnermi.doplnil Faltejsek.Ako dodal, jednou z noviniek bude využitie novej technológie, ktorej životnosť by mala byť výrazne dlhšia. Tá bude v skúšobnej verzii použitá na priechode pre chodcov na Bratislavskej ulici pred budovou mestského úradu. Zároveň mesto vyznačí pravý jazdný pruh v dĺžke 150 metrov špeciálnou protišmykovou úpravou na miestnej komunikácii na sídlisku Pod hájom.