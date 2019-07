Dubovcová a Štrbová budú v Gstaade bojovať o postup do play off

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová. Foto: Teraz.sk/SVF Foto: Teraz.sk/SVF

World Tour - Five stars (Major) - Gstaad (Švaj.) - B-skupina:



streda - 1. kolo:



Maria Antonelliová, Carolina Solbergová-Salgadová (15-Braz.) - Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (18-SR) 2:0 (19, 19)

Sarah Pavanová, Melissa Humanová-Paredesová (2-Kan.) - Laura Caluoriová, Dunja Gersonová (31-Švaj.) 2:1 (-17, 7, 10)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Gstaad 10. júla (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová vstúpili do turnaja World Tour najvyššej kategórie Five stars (Major) vo švajčiarskom Gstaade prehrou. Ako osemnáste nasadené v stredu v 1. kole B-skupiny prehrali 0:2 (-19, -19) s brazílskymi turnajovými pätnástkami Mariou Antonelliovou a Carol.Slovenky budú vo štvrtok bojovať o postup zo skupiny do play off proti domácej dvojici Laura Caluoriová, Dunja Gersonová. Držiteľky voľnej karty v súbežne hranom stretnutí B-skupiny potrápili čerstvé svetové šampiónky z Hamburgu Sarah Pavanovú a Melissu Humanovú-Paredesovú. Kanadské turnajové dvojky zvíťazili 2:1 (-17, 7, 10). Informovala o tom oficiálna stránka Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).