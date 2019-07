Dubovcová a Štrbová prehrali v 1. kole play-off v Espinhu

Na snímke beachvolejbalové hráčky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

World Tour 4* - Espinho (Portug.) - piatok:

1. kolo play-off:



Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (SR-11) - Kelly Claesová, Sarah Sponcilová (USA-7) 0:2 (-8, -14)

Espinho 19. júla (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová sa s turnajom World Tour kategórie Four stars v portugalskom Espinhu rozlúčili v 1. kole play-off. Nasadené jedenástky v piatok pri vstupe do vyraďovačky nestačili na Američanky Kelly Claesovú a Sarah Sponcilovú, podľahli im 0:2 (-8, -14). V konečnom poradí patrila Natálii a Andrei 17. pozícia.Dubovcová a Štrbová sa najbližšie predstavia na turnaji najvyššej kategórie Five stars (Major) vo Viedni (30. júla-4. augusta), kde sú nasadené priamo do hlavnej súťaže. Informovala o tom Slovenská volejbalová federácia na svojom webe.