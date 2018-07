Dubovcová a Štrbová s novým maximom, v rebríčku FIVB sú už 31.

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová. Foto: Teraz.sk/SVF Foto: Teraz.sk/SVF

Svetový rebríček FIVB pre plážové volejbalistky k 9. júlu 2018:



1. Maria Antonelliová, Carolina Solbergová-Salgadová (Braz.) 4720 bodov

Melissa Humanová-Paredesová, Sarah Pavanová (Kan.) 4720

3. Heather Bansleyová, Brandie Wilkersonová (Kan.) 4600

4. Ágatha Bednarczuková, Eduarda Santosová-Lisboová (Braz.) 4420

5. Bárbara Seixasová De Freitasová, Fernanda Alvesová (Braz.) 4320

6. Mariafe Artachová Del Solarová, Taliqua Clancyová (Aus.) 4200

Julia Sudeová, Chantal Laboureurová (Nem.) 4200

8. Barbora Hermannová, Markéta Sluková (ČR) 4060

9. Michala Kvapilová, Kristýna Kolocová (ČR) 3520

10. Karla Borgerová, Margareta Kozuchová (Nem.) 3460

...

31. Natália Dubovcová, Andrea Štrbová (SR) 2020

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. júla (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová sa so ziskom 2020 bodov posunuli na 31. miesto vo svetovom rebríčku Medzinárodnej volejbalovej federácie (FIVB) k 9. júlu 2018. Ide o nové spoločné maximum tejto dvojice, v úvode júna boli na 32. priečke. Informoval o tom portál svf.sk.Dubovcovej a Štrbovej začiatkom mája patrila 60. pozícia, výrazne vpred ich posunul zisk bronzových medailí na turnaji kategórie Three stars v tureckom Mersine (2. - 6. mája) v rámci tohtoročnej World Tour. Minulý týždeň sa Slovenky predstavili v portugalskom Espinhu, zo základnej skupiny tesne nepostúpili do play-off a obsadili 25. miesto. Do tohto renkingu sa ráta osem najhodnotnejších výsledkov dvojice počas uplynulých 365 dní.Tento týždeň budú slovenské reprezentantky bojovať na turnaji World Tour vo švajčiarskom Gstaade (10. - 15. júla). Podujatie patrí do najvyššej kategórie Five stars, Dubovcová a Štrbová začnú v kvalifikácii. Následne sa predstavia na majstrovstvách Európy v Holandsku (17. - 21. júla).