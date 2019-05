Dubovcová a Štrbová víťazne na úvod turnaja v Brazílii

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová, archívna snímka. Foto: Teraz.sk/SVF Foto: Teraz.sk/SVF

World Tour - Four stars - Itapema (Braz.) - G-skupina - štvrtok:



1. kolo:



Barbara Seixasová De Freitasová, Fernanda Alvesová (10-Braz.) - Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (23-SR) 0:2 (-16, -18)



Sara Hughesová, Summer Rossová (7-USA) - Ingrid Lundeová, Oda Johanne Ulvesethová (26-Nór.) 2:0 (16, 10)



Itapema 16. mája (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová zvládli vstup do turnaja World Tour kategórie Four stars v brazílskej Itapeme. Nasadené ako dvadsiate tretie v 1. kole G-skupiny zvíťazili nad domácimi desiatkami turnaja Barbarou Seixasovou De Freitasovou a Fernandou Alvesovou 2:0 (16, 18).Slovenky vo štvrtok o 19.00 SELČ zabojujú o priamy postup do osemfinále s americkými sedmičkami Sarou Hughesovou a Summer Rossovou. Informoval o tom web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).