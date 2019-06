Dubovcová so Štrbovou na 26. mieste rebríčka FIVB

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová Foto: Teraz.sk/SVF Foto: Teraz.sk/SVF

Svetový rebríček FIVB plážových volejbalistiek k 24. júnu 2019 (zdroj www.svf.sk):

1. Ágatha, Duda (Braz.) 5400 bodov



2. Artachová Del Solarová, Clancyová (Aus.) 5360



3. Ana Patrícia, Rebecca (Braz.) 5320



4. Wilkersonová, Bansleyová (Kan.) 5300



5. Klinemanová, April Rossová (USA) 5160



6. Pavanová, Humanová-Paredesová (Kan.) 5040



7. Hermannová, Sluková (ČR) 4840



8. Hughesová, Summer Rossová (USA) 4760



9. Maria Antonelliová, Carol (Braz.) 4720



10. Keizerová, Meppelinková (Hol.) 4360



------------------------------------------



26. Dubovcová, Štrbová (SR) 3040

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. júna (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová v tohtotýždňovom vydaní svetového rebríčka Medzinárodnej volejbalovej federácie (FIVB) stúpli o jednu pozíciu a figurujú na 26. mieste. Pre slovenské šampiónky to je nové spoločné maximum, rovnako ako aktuálnych 3040 bodov. Rebríček odzrkadľuje osem najlepších výsledkov dvojice za 365 dní.Slovenky v tomto roku zatiaľ absolvovali päť turnajov World Tour a v prebiehajúcom cykle olympijskej kvalifikácie do Tokia 2020 si počínajú veľmi dobre. Získali viacero cenných skalpov a štyrikrát sa zmestili do elitnej desiatky poradia - v Haagu aj v Kuala Lumpur obsadili 5. miesto, v Itapeme a Ťin-ťiangu 9. priečku.Najbližšie sa predstavia na majstrovstvách sveta v Hamburgu (28. júna - 7. júla), vstup do turnaja ich čaká v piatok počas úvodného hracieho dňa. Súperkami slovenských reprezentantiek v L-skupine a boji o postup do šestnásťfinále budú Brazílčanky Bárbara a Fernanda, Fínky Lahtiová a Parkkinenová a Mexičanky Revueltová a Orellanová.