Dubovcová so Štrbovou na úvod ME nastúpia proti Francúzkam

Na archívnej snímke hráčky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

ME v plážovom volejbale v Moskve - program G-skupiny (časy sú v SELČ):



utorok 6. augusta:



13.00 Štrbová, Dubovcová (SR-10) - Jupiterová, Chamereauová (23-Fr.)



13.00 Betschartová, Hüberliová (7-Švajč.) - Freibergerová, V. Teuflová (26-Rak.)





streda 7. augusta:



15.00 Štrbová, Dubovcová - Freibergerová, V. Teuflová



15.00 Betschartová, Hüberliová - Jupiterová, Chamereauová





štvrtok 8. augusta:



12.30 Jupiterová, Chamereauová - Freibergerová, V. Teuflová



12.30 Betschartová, Hüberliová - Štrbová, Dubovcová

Moskva 5. augusta (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová vstúpia v utorok do bojov na majstrovstvách Európy v Moskve (5.-11. august). Ich prvými súperkami v G-skupine budú o 13.00 SELČ (v Moskve je o hodinu viac) Francúzky Alexandra Jupiterová a Aline Chamereauová. Ďalšími súperkami Sloveniek, ktoré sú na turnaji nasadené desiatky, budú Rakúšanky a Švajčiarky. Na turnaji bude štartovať 32 tímov, ktoré sú rozdelené do ôsmich skupín.V základnej skupine ME sa Slovenky s touto francúzskou dvojičkou stretli aj vlani. V holandskom Rotterdame vyhrali 2:0 (15, 18), no postup zo skupiny im tesne ušiel. V kombinácii s následnou prehrou favorizovaných Češiek Barbory Hermannovej a Markéty Slukovej s domácimi Holanďankami Sanne Keizerovou a Madelein Meppelinkovou (0:2) im to však na postup nestačilo. Ak by Slovenky dovolili Francúzkam uhrať o jednu loptu menej, postúpili by do vyraďovacej fázy na ich úkor.V stredu sa potom Dubovcová so Štrbovou stretnú od 15.00 SELČ s rakúskymi dvadsaťšestkami podujatia Evou Freibergerovou a Valerie Teuflovou, vo štvrtok ich od 12.30 SELČ čaká súboj s najväčšími favoritkami skupiny, minuloročnými finalistkami ME Švajčiarkami Ninou Betschartovou a Tanjou Hüberliovou.Víťaz skupiny postúpi priamo do osemfinále, tímy na druhom a treťom mieste budú o účasť medzi šestnástkou najlepších bojovať v play off zápase. Posledná štvrtá dvojica z každej skupiny na turnaji skončí.Slovenky sa predstavia na svojich druhých spoločných majstrovstvách Európy. Minulý rok skončili v Holandsku na 25. mieste. Dvadsaťosemročná Dubovcová sa predstaví na svojich šiestych ME, najlepší výsledok dosiahla v roku 2015 v rakúskom Klagenfurte, keď po boku Dominiky Nestarcovej obsadila 4. miesto.