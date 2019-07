Dubovcová so Štrbovou postúpili v Gstaade do play off

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová. Foto: Teraz.sk/SVF Foto: Teraz.sk/SVF

World Tour - Five stars (Major) - Gstaad (Švaj.) - B-skupina



štvrtok - 2. kolo (o postup zo skupiny do play-off):



Laura Caluoriová, Dunja Gersonová (Švaj.-31) - Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (SR-18) 1:2 (15, -16, -13)

Gstaad 11. júla (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová postúpili do play-off na turnaji World Tour najvyššej kategórie Five stars (Major) vo švajčiarskom Gstaade.Slovenky nasadené ako osemnáste po stredajšej tesnej prehre s Brazílčankami Mariou Antonelliovou a Carol vo štvrtok v rámci B-skupiny zvíťazili po obrate 2:1 (-15, 16, 13) nad domácimi držiteľkami voľnej karty Laurou Caluoriovou a Dunjou Gersonovou a zabezpečili si účasť vo vyraďovačke. Mená súperiek pre piatkové 1. kolo sa dozvedia neskôr.Švajčiarky mali rovnako ako v stredu proti kanadským svetovým šampiónkam Pavanovej a Humanovej-Paredesovej solídny nástup - dostali sa do vedenia 7:3, keď si pomohli aj esom. Štrbová pred time-outom znížila na 9:11, ale dve esá Gersonovej opäť posunuli domáce do výhody (9:14). Slovenky sa ešte priblížili na dva body po bloku Natálie (13:15), ale Švajčiarky opäť odskočili (14:19) a set už nepustili z rúk.Druhý set od úvodu patril Slovenkám, ktoré sa ujali vedenia 6:2. Dubovcovej sa darilo na bloku, po jednom z nich to už bolo o sedem bodov (14:7). Pred koncovkou Švajčiarky skorigovali z 11:18 na 16:18, ale posledné tri lopty získali Slovenky.V úvode tajbrejku Slovenky ťažšie hľadali cestu k bodom, čo Švajčiarky využili (4:1). Slovenky znížili na 5:6, no o chvíľu mali štvorbodové manko (5:9), keď domáce pritlačili zo servisu. Dubovcová so Štrbovou však zabojovali, vďaka úspešným blokom dokázali vyrovnať (10:10) a po dvoch útokoch už viedli 12:10. Dostali sa k dvom mečbalom (14:12), prvý Švajčiarky hnané domácim publikom ešte odvrátili, ale pri druhom ich Dubovcová zablokovala.