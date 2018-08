Dubovcová so Štrbovou prehrali s Fínkami a nepostúpili do play off

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

World Tour 2018 v plážovom volejbale - Five stars (Major) - Viedeň (Rak.) - G-skupina - streda:



1. kolo:



Barbora Hermannová, Markéta Sluková (ČR-7) - Natália Dubovcová, Andrea Štrbová (SR-26) 2:0 (18, 12) za 36 minút

Maria Antonelliová, Carolina Solbergová-Salgadová (Braz.-10) - Riikka Lehtonenová, Niina Ahtiainenová (Fín.-23) 2:1 (16, -18, 13) za 51 minút



Záverečné 2. kolo:



O priamy postup do osemfinále: Barbora Hermannová, Markéta Sluková (ČR-7) - Maria Antonelliová, Carolina Solbergová-Salgadová (Braz.-10) 1:2 (19, -16, -11) za 49 minút



O postup zo skupiny (do play-off o osemfinále): Natália Dubovcová, Andrea Štrbová (SR-26) - Riikka Lehtonenová, Niina Ahtiainenová (Fín.-23) 0:2 (-17, -19) za 36 minút

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 1. augusta (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová nepostúpili zo základnej G-skupiny do play-off na turnaji najvyššej kategórie Five stars (Major) vo Viedni v rámci tohtoročnej World Tour.Slovenky v stredu v predpoludňajšom 1. kole "géčka" prehrali 0:2 (-18, -12) s favorizovanými českými sedmičkami podujatia Barborou Hermannovou a Markétou Slukovou, večer v stretnutí 2. kola o postup do play-off v premiérovom vzájomnom súboji nestačili na fínske dvadsaťtrojky Riikku Lehtonenovú a Niinu Ahtiainenovú, ktorým podľahli 0:2 (-17, -19). Slovenkám v konečnom poradí patrí 25. miesto, vybojovali 360 bodov.Počas budúceho týždňa sa slovenské reprezentantky predstavia na turnaji kategórie Four stars v Moskve (8. - 12. augusta), mali by začať v kvalifikácii.