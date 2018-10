Dubovcová so Štrbovou v Čchin-čou po prehre s USA skončili piate

Na snímke beachvolejbalové hráčky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

World Tour 2018/19 v plážovom volejbale - Three stars - Čchin-čou (Čína) - streda:



osemfinále: Sin-sin Wang, Sin-i Sia (Čína-6) - Natália Dubovcová, Andrea Štrbová (SR-10) 0:2 (-9, -19) za 32 minút

štvrťfinále: Sarah Sponcilová, Kelly Claesová (USA-2) - Natália Dubovcová, Andrea Štrbová (SR-10) 2:0 (14, 19) za 32 minút

Čchin-čou 3. októbra (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová zostali tesne pred bránami semifinále na turnaji kategórie Three stars v čínskom Čchin-čou (30. septembra - 4. októbra) v rámci World Tour 2018/19. Nasadené ako desiate v stredu najskôr v osemfinále zvíťazili 2:0 (9, 19) nad domácimi šestkami podujatia Sin-sin Wang a Sin-i Sia, vo štvrťfinále však po vyrovnanom priebehu nestačili na americké dvojky Sarah Sponcilovú a Kelly Claesovú, podľahli im 0:2 (-14, -19). Úradujúce slovenské šampiónky obsadili v Čchin-čou 5. miesto a získali 360 bodov do príslušného rebríčka.Po vystúpení v Čchin-čou Dubovcovú a Štrbovú ešte v Číne čaká turnaj vyššej kategórie Four stars v Jang-čou (10. - 14. októbra), ktorým uzavrú kalendárny rok. V Jang-čou ešte začiatkom tohto týždňa figurovali v kvalifikácii ako nasadené trojky, v utorok sa však posunuli priamo do hlavnej súťaže, aktuálne sú dvadsiate druhé v poradí. Podujatia nového ročníka World Tour už sú súčasťou kvalifikačného procesu OH 2020, ktoré sa uskutočnia v Tokiu. Informoval oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).