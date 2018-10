Dubovcová so Štrbovou zdolali v Jang-čou Nemky a majú istotu play off

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová. Foto: Teraz.sk/SVF Foto: Teraz.sk/SVF

World Tour 2018/19 v plážovom volejbale - Four stars - Jang-čou (Čína) - E-skupina:



ŠTVRTOK



1. kolo:



Emily Stockmanová, Kelley Larsenová (USA-5) - Varapatsorn Radarongová, Khanittha Hongpaková (Thaj.-28) 2:0 (11, 17) za 28 minút

Kim Behrensová, Sandra Ittlingerová (Nem.-12) - Natália Dubovcová, Andrea Štrbová (SR-21) 0:2 (-17, -19) za 38 minút



PIATOK



Záverečné 2. kolo (časy upresnia neskôr):



O priamy postup do osemfinále: Emily Stockmanová, Kelley Larsenová (USA-5) - Natália Dubovcová, Andrea Štrbová (SR-21)



O postup zo skupiny (do play-off o osemfinále): Varapatsorn Radarongová, Khanittha Hongpaková (Thaj.-28) - Kim Behrensová, Sandra Ittlingerová (Nem.-12)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jang-čou 11. októbra (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová vstúpili víťazne do turnaja kategórie Four stars v čínskom Jang-čou (10. - 14. októbra) v rámci World Tour 2018/2019 a pri prvej príležitosti si zabezpečili postup do play off. Slovenky nasadené ako dvadsiate prvé vo štvrtkovom 1. kole základnej E-skupiny zvíťazili nad nemeckými turnajovými dvanástkami Kim Behrensovou a Sandrou Ittlingerovou 2:0 (17, 19).Dubovcová a Štrbová sa nemeckej dvojici revanšovali za prehru z jediného dovtedajšieho vzájomného súboja - v júni na turnaji v Drážďanoch im v rámci nemeckej Techniker Beach Tour 2018 v zápase o bronz podľahli po takmer hodinovom boji 1:2 (15, -19, -12). Slovenkám patrí vo svetovom rebríčku 31. miesto, Behrensová a Ittlingerová figurujú na 17. priečke. Úradujúce slovenské šampiónky nastúpia v piatok v záverečnom 2. kole E-skupiny proti americkým päťkám turnaja Emily Stockmanovej a Kelley Larsenovej v súboji o celkový triumf v "éčku" a priamy postup do sobotňajšieho osemfinále, zdolané sa predstavia v piatkovom 1. kole play off (o postup do osemfinále).povedala Štrbová pre oficiálnu webstránku Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).Pre Dubovcovú a Štrbovú to je záverečné podujatie v kalendárnom roku, minulý týždeň obsadili 5. miesto na turnaji kategórie Three stars v Čchin-čou (30. septembra - 4. októbra), prenikli do štvrťfinále. Podujatia nového ročníka World Tour už sú súčasťou kvalifikačného procesu OH 2020 v Tokiu.