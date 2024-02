Dúbravka bol strojcom postupu Newcastlu: Chceme získať trofej

Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka bol hrdinom utorňajšieho osemfinálového zápasu Pohára FA medzi jeho Newcastlom a druholigovým Blackburnom Rovers (1:1 pp, 4:3 v rozstrele z 11m). Tridsaťpäťročný reprezentant zneškodnil v jedenástkovom rozstrele dva pokusy súpera a nasmeroval svoj tím do štvrťfinále. Dúbravka vyhlásil, že cieľom "The Magpies" je zisk prestížnej trofeje.





Duel sa po riadnom hracom čase skončil nerozhodne 1:1 a gól nepadol ani v predĺžení. Rozhodnúť musel až rozstrel a v jeho prvej sérii vystihol Dúbravka smer strely Sammieho Szmodicsa. V piatej sérii zneškodnil aj pokus Dominica Hyama. "Je to lotéria, ale musím pochváliť našich trénerov brankárov a analytikov. Boli sme veľmi dobre pripravení. Napozerali sme si videá, preto som sa cítil sebavedomo. Snažil som sa byť čo najväčší, aby som znervóznil strelcov. Podarilo sa mi to, za čo som rád. Pomohlo nám, že sa kopalo na strane, kde boli naši fanúšikovia, ktorí nám dodali veľa energie," uviedol Dúbravka v rozhovore pre oficiálny klubový web.Otvárací gól v Ewood Paku videli diváci až v 71. minúte a strelil ho útočník hostí Anthony Gordon. Už o osem minút neskôr však zaznamenal vyrovnávajúci zásah domáci Szmodics. V následnom predĺžení dominoval Newcastle v držaní lopty (69:31), no nedokázal vyťažiť gól zo štyroch striel do priestoru brány. "Sme radi, že sme postúpili. Snažím sa plniť svoju úlohu a užívam si každú minútu na ihrisku. Bol to pre nás veľmi náročný zápas, veľmi zaujímavý pre divákov. Šance boli na oboch stranách, pochvalu si zaslúži aj súperov brankár, ktorý predviedol skvelé zákroky," povedal Dúbravka, ktorý priznal, že jeho tím má v prestížnom pohári tie najvyššie ciele: "Chceme získať trofej a pôjdeme si za tým."Dúbravka odchytal duel napriek chorobe a vynechal pre ňu aj ligový zápas s Arsenalom (1:4). "Zaslúži si obrovské uznanie, že to zvládol. Na víkend proti Arsenalu nebol ani zďaleka fit a už dlhší čas nebol stopercentný. Podal naozaj výborný výkon a my sme ho potrebovali, keďže súper mal niekoľko príležitostí," pochválil slovenského brankára v rozhovore pre Sky Sports tréner Newcastlu Eddie Howe.Obhajca trofeje Manchester City sa oprel o svojich ťahúňov Erlinga Haalanda a tvorcu hry Kevina De Bruyneho. Nórsky zakončovateľ sa vo víťaznom zápase na ihrisku Lutonu (6:2) blysol piatimi gólmi. Prvé štyri presné zásahy mu vypracoval De Bruyne, ktorý výborne operoval v strede poľa a vymyslel dve prienikové prihrávky za obranu domácich a ďalšie dve spätné priamo na kopačku Haalanda. Ten využil svoju enormnú silu v kombinácii s rýchlosťou a dokázal kreativitu belgického režiséra pretaviť na presné zásahy. "Kevin je skvelý, je radosť s ním hrať. Obaja vieme, čo od seba očakávame," povedal 23-ročný Nór, ktorý za rok a pol v tíme "Citizens" zaznamenal už svoj ôsmy hetrik. Päť gólov strelil druhýkrát, keď napodobnil zápis z odvety osemfinále minuloročnej edície Ligy majstrov, v ktorej zahanbil obranu Lipska (7:0). "Ich spojenie bolo perfektné. Kevin potrebuje hráčov ako Erling a funguje to aj opačne," poznamenal kouč obhajcu treble Pep Guardiola.