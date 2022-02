Dúbravka modernizuje školu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.2.2022 (Webnoviny.sk) - Výmena podláh, obnova tried, modernizácia. Základná škola Beňovského v bratislavskej Dúbravke prechádza výraznou zmenou.Mestská časť Bratislava-Dúbravka získala dotáciu vo výške 200-tisíc eur z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na modernizáciu interiéru školy. V rámci nej obnoví 13 tried, chodby, podlahy, čiže celé spodné podlažie.Práce sa už začali a prebiehať budú na etapy počas víkendov a dní bez školského vyučovania až do júla tohto roku. "Naplánované sú tak, aby nenarušili chod školy a vyučovací proces žiakov," vysvetlil starosta Dúbravky Martin Zaťovič.Mestská časť Bratislava-Dúbravka postupne rekonštruuje školské objekty vo svojej správe, už šesť rokov po sebe na to využíva prevažne letné obdobie prázdnin, pokračovať plánuje aj počas toho najbližšieho júla a augusta.Základná škola Beňovského začala písať svoju históriu v roku 1971. Je výnimočná svojou polohou v Parku Družba, ktorý ju obklopuje, a tiež svojimi anglickými triedami. Známymi absolventmi tejto školy sú herci Robert Roth, Marián Labuda ml. či Henrieta Mičkovicová; operná speváčka Dáša Livorová, spisovateľ Pavol Rankov; kajakárka a olympijská reprezentantka Slovenska Martina Kohlová, Igor Jurišica, profesor na katedre počítačovej vedy a lekárskej biofyziky na Torontskej univerzite, či súčasný starosta Dúbravky Martin Zaťovič.Informačný servis