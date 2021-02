Dúbravka sa pýta obyvateľov na voľnočasový areál

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.2.2021 (Webnoviny.sk) - Park Pekníkova. Azda najznámejšie detské ihrisko a športový areál v mestskej časti zároveň. Oplotené priestranstvo sa nachádza medzi ulicami Repašského, Pekníkova a ulicou Pod záhradami. Park v posledných rokoch prechádza zmenou a dopĺňaním športových možností."Na konci roku 2020 sme dokončili v Parku Pekníkova nové hokejbalové ihrisko. Vzniklo vďaka dotácii, ktorú sa nám podarilo získať od hlavného mesta," približuje starosta Dúbravky Martin Zaťovič.Hokejbalové ihrisko dovtedy fungovalo v detskej zóne parku a prichádzalo často k stretom detí a športovcov. Ostala po ňom voľná asfaltová plocha. Mestská časť sa preto obyvateľov pýta na názor."Čo by ste na voľnej asfaltovej ploche privítali? Aké zmeny by ste v parku ešte urobili, čo tu podľa vás chýba?"Pripomienky a návrhy zbiera mestská časť do 15. marca, posielať sa dajú mailom na pr@dubravka.sk . Pričom nejde o anketu s hlasovaním, nebude teda rozhodovať hlasov, ide skôr o prieskum názorov, nápadov.V roku 2019 postavila mestská časť v Parku Pekníkova nové multifunkčné ihrisko na ploche 33 x 18 metrov, pri jeho vzniku pomohla aj dotácia z Úradu vlády. Neskôr ho doplnila divácka tribúna.V parku je tiež tenisové, hokejbalové ihrisko, priestor pre basketbal, beh, dve ihriská na petang, pingpongové stoly, súčasťou sú workoutové prvky či takzvaná kardiozóna. Revitalizáciou prešlo aj detské ihrisko. Areál má dve fontánky s pitnou vodou i takzvané hmlovisko.Areál býva dejiskom viacerých podujatí. K najznámejším a najnavštevovanejším patria jesenná Šarkaniáda alebo súťaž hasičských družstiev pod názvom Hasičský deň. Zo športových podujatí sa k najväčším zaraďujú Beh mladých Dúbravčanov či Športové hry seniorov.Informačný servis