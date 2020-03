Dúbravka si pre zranenie nezachytá minimálne do apríla, v národnom tíme dostanú šancu ďalší

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.3.2020 - Brankár slovenskej futbalovej reprezentácie a anglického klubu Newcastle United Martin Dúbravka bude v najbližších týždňoch nútene pauzovať pre zranenie kolena.Tridsaťjedenročný Žilinčan, ktorý od debutu v Premier League vo februári 2018 nevynechal v najvyššej anglickej súťaži ani minútu, utrpel zdravotnú indispozíciu v 60. min sobotňajšieho duelu v Southamptone (1:0), ktorý napokon napriek problémom dochytal a pripísal si čisté konto.Podľa prvotných odhadov klubu by mal Dúbravka absentovať minimálne do začiatku apríla a medzi tromi žrďami Newcastlu ho dovtedy pravdepodobne nahradí tímová "dvojka" Karl Darlow. Prognóza televíznej stanice Sky Sports hovorí o šiestich až ôsmich týždňoch.Zranenie skúseného gólmana predstavuje problém aj pre slovenskú reprezentáciu, ktorá by sa koncom marca mala predstaviť v baráži o postup na tohtoročné majstrovstvá Európy.Kouč tímu SR Pavel Hapal by ho mohol nahradiť ďalším brankárom pôsobiacim v Anglicku - Marekom Rodákom, ktorý si v tejto sezóne skvele počína v druholigovom Fulhame. Do úvahy pripadá aj nasadenie "jednotky" bratislavského Slovana Dominika Greifa.