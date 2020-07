Dúbravka vychytal strely Brightonu a pripísal si jedenáste čisté konto, dostal najvyššiu známku

Carroll mohol a mal streliť gól

Dúbravka s najlepšou známkou

21.7.2020 (Webnoviny.sk) - Presne pred mesiacom pri reštarte sezóny v Premier League Newcastle United zdolal Sheffield United (3:0) a Martin Dúbravka si pripísal desiate čisté konto v ročníku 2019/2020. Odvtedy slovenská brankárska jednotka robila, čo mohla, ale v každom zápase aspoň raz inkasovala.Jedenásty zápas so stopercentnou úspešnosťou zákrokov prišiel až kolo pred koncom súťaže, keď sa Newcastle rozišiel s Brightonom na jeho ihrisku bezgólovou remízou. Tím pod vedením Steva Brucea zastavil sériu troch prehier, dlhšiu ťahal zatiaľ naposledy v máji 2018."Nebol to ideálny výkon z našej strany, ale mali sme solídnu defenzívu a bod do tabuľky sa vždy ráta. Bol to náš desiaty zápas za 35 dní a máme veľa unavených hráčov. Nemáme taký priestor na rotáciu ako niektorí naši súperi. Napriek tomu Andy Carroll mohol a mal v závere streliť víťazný gól," uviedol tréner Newcastle United Steve Bruce podľa portálu BBC Sports.Dúbravka čelil trom strelám na bránku od hráčov Brightonu, takmer akrobatickým kúskom sa zaskvel v 76. min, keď končekmi prstov vyškriabal na roh štipľavú strelu stopéra domácich Adama Webstera z približne 22 metrov."Dúbravka je vždy v strehu a dáva pozor, čo sa pred ním deje. Toto bol ďalší skvelý zákrok z jeho strany," pochválil slovenského gólmana expert BT Sport a bývalý anglický reprezentant Jermaine Jenas."Dúbravka predviedol niekoľko prvotriednych zákrokov a ďalším čistým kontom zabezpečil bod pre Newcastle," zhodnotil web denníka Chronicle. Jeho redaktori tradične známkovali hráčov NUFC a 31-ročný rodák zo Žiliny dostal na stupnici 1-10 ako jediný osmičku. Ďalším štyrom hráčom sa ušla sedmička.Newcastle je v tabuľke Premier League na 13. mieste bez možnosti posunúť sa vyššie. V poslednom kole Premier League sa o päť dní predstaví na trávniku majstrovského FC Liverpool