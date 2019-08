Dúbravka vynuloval Tottenham, Bruce: defenzíve sme hrali bezchybne

Martin Dúbravka, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 26. augusta (TASR) - Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka prispel svojím výkonom k cennému triumfu Newcastlu na pôde favorizovaného Tottenhamu (1:0) v nedeľňajšom zápase 3. kola anglickej Premier League. Premiérové víťazstvo na lavičke "strák" si pripísal tréner Steve Bruce.O zisku vôbec prvých bodov pre Newcastle v prebiehajúcej ligovej sezóne rozhodol gólom z 27. minúty Brazílčan Joelinton. Dvadsaťtriročný útočník si v šestnástke prebral presný pas od striedajúceho Christiana Atsua a nekompromisne zakončil do pravého dolného rohu brány Huga Llorisa.Bruce sa v priebehu júla upísal Newcastlu na tri roky po tom, čo sa Rafael Benitez v júni nedohodol s vedením klubu na predĺžení kontraktu. Päťdesiatosemročný Brit čelil po dvoch prehrách s Arsenalom Londýn a Norwichom ostrej kritike, no v náročnom súboji na White Hart Lane si pripísal dôležité víťazstvo.uviedol Bruce na adresu najdrahšej posily v histórii klubu.Hráči semifinalistu minulého ročníka Ligy majstrov vyslali na bránu Newcastlu dokopy 17 striel, do priestoru troch žrdí však smerovali iba dve, s ktorými si Dúbravka bez problémov poradil. Slovenský reprezentačný brankár dosiahol už 12. čisté konto v Premier League. "V defenzíve sme hrali takmer bez chýb. Tottenhamu sme veľa nedovolili, no vždy musíme byť aktívny aj v protiútokoch, aby sme sa nedostávali pod tlak," citovala agentúra AP Brucea.V ďalšom stretnutí sa zverenci Stevea Brucea predstavia 31. augusta v sobotu na domácej pôde proti Watfordu. Tottenham o deň neskôr nastúpi v šlágri kola na pôde mestského rivala Arsenalu Londýn.