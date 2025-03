Dúbravkov Newcastle prehral v osemfinále Pohára FA s Brightonom

Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka a jeho Newcastle United skončili v osemfinále Pohára FA. "Straky" v nedeľu vyradili "čajky" z Brightonu, hostia zvíťazili 2:1 po predĺžení. V osemfinále skončili aj obhajcovia trofeje z Manchestru United, ktorí prehrali s Fulhamom v jedenástkovom rozstrele 3:4. V riadnom hracom čase sa duel skončil 1:1.





Newcastle sa dostal do vedenia v 22. minúte, keď Alexander Isak premenil penaltu. Tesne pred prestávkou však vyrovnal Yankuba Minteh. V závere druhého dejstva dostal červenú kartu domáci Anthony Gordon, no krátko po ňom po druhej žltej aj Tariq Lamptey. V nadstavenom čase dostal loptu do siete po štandardke Fabian Schär, ale gól neplatil pre ofsajd. O triumfe Brightonu rozhodol v 114. minúte skúsený Danny Welbeck, ktorý dostal prihrávku do šestnástky a šikovne preloboval Dúbravku.

Newcastle United - Brighton & Hove Albion 1:2 pp (1:1, 1:1)



Góly: 22. Isak (z 11m) - 44. Minteh, 114. Welbeck, ČK: Gordon - Lamptey



/M. Dúbravka za domácich celý zápas/



Manchester United - Fulham FC 1:1 pp (1:1, 0:1), 3:4 v rozstrele z 11 m



Góly: 71. Fernandes - 45.+1 Bassey