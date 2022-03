Duchoňovka „Mám ťa rád“ je titulnou piesňou novej romantickej komédie Láska hory prenáša

Po mimoriadnom úspechu filmov V lete ti poviem, ako sa mám a Šťastný nový rok 2: Dobro došli príde od 5. mája do kín ďalšia česko-slovenská romantická komédia. Snímka Láska hory prenáša umožní divákom prežiť jeden deň v horskom hoteli, ktorý sa má stať dejiskom dokonalej svadby. Situácia tomu však vôbec nenasvedčuje.





Nevesta Alex bude prežívať svadobný deň, pripomínajúci nočnú moru, ktorú akoby spúšťal neďaleký odstrel lavíny. Jej neurotická matka vidí za všetkým zlé znamenia a tým najhorším je stratený ženích Matej. V jeho zmiznutí môže mať prsty nevestin otec, ktorý organizoval rozlúčku so slobodou. Podozrivo pôsobí aj pôvabná družička, za každých okolností pokojný hotelier či lyžiarsky inštruktor, ktorý chystá najkrajšie rande. V kinách sa fanúšikovia romantických komédii presvedčia, či sa nevestinmu investigatívnemu otčimovi podarilo vypátrať ženícha i to, kto sa pokúša svadbu sabotovať.Tvorcovia snímky zverejnili jej trailer, ktorému dominuje pieseň Mám ťa rád. Tú preslávil pôvodný interpret Karol Duchoň. Jeho hit pre film prespieval český spevák David Kraus, ktorý v snímke aj účinkuje. "Dokonca hrá samého seba. Výzvou sa mu preto stala najmä Duchoňova pieseň," uviedol pre TASR PR manažér distribučnej spoločnosti Continental film Peter Gašparík."Ja mám Karola Duchoňa strašne rád a tú pieseň zbožňujem. A vôbec, nepoznám od neho pieseň, ktorá by ma nebavila," hovorí Kraus o uznávanom spevákovi a dodáva, že prijať výzvu nebolo ľahké. "Mne sa jeho piesne strašne páčia, takže som bol nervózny. Zo slovenčiny som bol nervózny až strašidelne, a vôbec – spievať čokoľvek po takom super spevákovi... Je to pre mňa česť a veľa piesní, ktoré sa mi takto páčia od takýchto spevákov, rozhodne nie je."Okrem Krausa a jeho kapely sa publikum môže tešiť na viacero známych tvárí slovenskej i českej hereckej scény. Nevestu Alex so ženíchom Matejom stvárňujú Anna Fialová a Noël Czuczor. Lyžiarskeho inštruktora Petra si zahral Marek Lambora, ktorému sekunduje Natália Germáni. Popri nich sa na plátne objavia aj Lenka Krobotová, Broňa Kováčiková, Matej Landl, Richard Stanke, Csongor Kassai či Lukáš Příkazký.