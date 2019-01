Duchovní v polícii či armáde môžu mať naďalej automaticky zbraň

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 31. januára (TASR) - Policajní, vojenskí a väzenskí duchovní môžu mať naďalej automaticky pridelenú zbraň, respektíve možnosť ju použiť. Parlament totiž v definitívnom hlasovaní odmietol novelu zákona o Policajnom zbore SR od poslancov SNS.Národniari navrhovali, aby duchovní mohli mať pridelenú zbraň, respektíve možnosť ju použiť iba so súhlasom príslušnej cirkevnej autority. Novela hovorila o tom, že ak by si to okolnosti vyžadovali, bude duchovnému bez pridelenej zbrane poskytnutá primeraná ochrana.Právnou normou sa teda mala vytvoriť zákonná možnosť pre osoby poverené duchovnou a pastoračnou službou v polícii, Zbore väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) a v armáde spočívajúca v nepridelení a nepoužívaní zbrane. Novela mala zosúladiť slovenskú legislatívu so ženevskými konvenciami, v ktorých sa na duchovnú službu hľadí ako na nekombatantov.argumentovali národniari. Podľa nich odlišné vnímanie duchovnej služby v ozbrojených zboroch a v ozbrojených silách uplatňujú aj v iných krajinách sveta, napríklad v Nemecku, Taliansku, Chorvátsku či v USA.V súčasnosti sa osobám povereným duchovnou a pastoračnou službou pôsobiacim v ozbrojených zboroch a v ozbrojených silách prideľujú zbrane a v niektorých prípadoch ich musia aj používať, napríklad počas povinných cvičných strelieb, ktoré musia absolvovať. V prípade ZVJS osoby poverené duchovnou a pastoračnou službou síce zbraň pridelenú nemajú, ale používať ju počas povinných cvičných strelieb musia.